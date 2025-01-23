Стала известна причина смерти пресс-секретаря Shaman

Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), а также руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем, возникшие на фоне приёма медицинского препарата.

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приёма медицинского препарата», — сказал информированный источник в беседе с РИА «Новости».