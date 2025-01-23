Стала известна причина смерти пресс-секретаря Shaman
РИАН: Проблемы с сердцем стали причиной смерти пресс-секретаря Shaman
Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский
Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), а также руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем, возникшие на фоне приёма медицинского препарата.
«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приёма медицинского препарата», — сказал информированный источник в беседе с РИА «Новости».
Напомним, Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет 10 ноября прошлого года. Его тело обнаружила супруга. Признаков насильственных повреждений найдено не было. В крови погибшего не нашли запрещённых веществ. Прощальная церемония проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.