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23 января, 04:36

Стала известна причина смерти пресс-секретаря Shaman

РИАН: Проблемы с сердцем стали причиной смерти пресс-секретаря Shaman

Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский

Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), а также руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем, возникшие на фоне приёма медицинского препарата.

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приёма медицинского препарата», — сказал информированный источник в беседе с РИА «Новости».

Певец Shaman впервые появился на публике после смерти своего пресс-секретаря
Певец Shaman впервые появился на публике после смерти своего пресс-секретаря

Напомним, Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет 10 ноября прошлого года. Его тело обнаружила супруга. Признаков насильственных повреждений найдено не было. В крови погибшего не нашли запрещённых веществ. Прощальная церемония проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Артём Гапоненко
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