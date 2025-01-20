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Регион
20 января, 06:07

Раскрыты результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря Shaman

В крови погибшего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещённых веществ

Антон Коробков-Землянский и Shaman. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский и Shaman. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский

По результатам экспертизы крови пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского, запрещённых веществ не выявлено. Об этом сообщил информированный источник агентства РИА «Новости».

«Запрещённых веществ в крови не было», — рассказал источник.

Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в ноябре 2024 года. На момент смерти ему было 40 лет. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении. Прощальная церемония проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

После смерти пресс-секретаря Shaman провели судебно-медицинскую экспертизу
После смерти пресс-секретаря Shaman провели судебно-медицинскую экспертизу
Оксана Попова
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