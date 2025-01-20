Раскрыты результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря Shaman

По результатам экспертизы крови пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского, запрещённых веществ не выявлено. Об этом сообщил информированный источник агентства РИА «Новости».