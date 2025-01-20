Раскрыты результаты экспертизы крови погибшего пресс-секретаря Shaman
В крови погибшего пресс-секретаря Shaman не нашли запрещённых веществ
Антон Коробков-Землянский и Shaman. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский
По результатам экспертизы крови пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского, запрещённых веществ не выявлено. Об этом сообщил информированный источник агентства РИА «Новости».
«Запрещённых веществ в крови не было», — рассказал источник.
Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в ноябре 2024 года. На момент смерти ему было 40 лет. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении. Прощальная церемония проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.