После смерти пресс-секретаря Shaman провели судебно-медицинскую экспертизу
Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский
Судебно-медицинская экспертиза после смерти пресс-секретаря Ярослава Дронова (Shaman) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского завершена.
«Экспертиза проведена», — заявил РИА «Новости» информированный источник.
Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в ноябре 2024 года. На момент смерти ему было 40 лет. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении. Прощальная церемония проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.