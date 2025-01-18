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Регион
18 января, 04:43
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После смерти пресс-секретаря Shaman провели судебно-медицинскую экспертизу

Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский

Антон Коробков-Землянский. Обложка © VK / Антон Коробков-Землянский

Судебно-медицинская экспертиза после смерти пресс-секретаря Ярослава Дронова (Shaman) и руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского завершена.

«Экспертиза проведена», заявил РИА «Новости» информированный источник.

Певец Shaman впервые появился на публике после смерти своего пресс-секретаря
Певец Shaman впервые появился на публике после смерти своего пресс-секретаря

Напомним, Антон Коробков-Землянский скончался в Москве в ноябре 2024 года. На момент смерти ему было 40 лет. По данным СМИ, он умер от сердечного приступа. Также высказывалась версия об отравлении. Прощальная церемония проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Артём Гапоненко
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