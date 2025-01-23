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Регион
23 января, 05:34

«Четыре года ада»: Трамп сделал откровенное признание об охоте ФБР за ним

Трамп заявил, что прошёл ад и спустил миллионы из-за расследований против него

Президент США Дональд Трамп признался, что пережил непростые времена во время расследования ФБР против него. По словам хозяина Белого дома, он прошёл через настоящий ад и потратил баснословные суммы на юристов. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News.

«Я прошёл через четыре года ада из-за той грязи, с которой нам приходилось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг и выиграл, но я прошёл через это с трудом», — рассказал политик.

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Напомним, что против Трампа были начаты расследования, которые касаются причастности самого политика и его сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года. В ходе него спецслужбы проверяли законность хранения экс-главой Белого дома секретных документов в имении Мар-а-Лаго во Флориде. Летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в особняке Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Anna Moneymaker

Ольга Сливченко
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