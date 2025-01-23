«Четыре года ада»: Трамп сделал откровенное признание об охоте ФБР за ним

Президент США Дональд Трамп признался, что пережил непростые времена во время расследования ФБР против него. По словам хозяина Белого дома, он прошёл через настоящий ад и потратил баснословные суммы на юристов. Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News .

«Я прошёл через четыре года ада из-за той грязи, с которой нам приходилось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг и выиграл, но я прошёл через это с трудом», — рассказал политик.