Евродепутаты просят фон дер Ляйен встать на защиту ЕС от шантажа Зеленского

Словацкие депутаты от фракции Smer-SD («Направление — социальная демократия») направили письмо на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Они просят её занять сторону Словакии и Евросоюза, выступив против Владимира Зеленского в их споре относительно транзита газа.

«Мы призываем Урсулу фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Европейского союза и Словакии. Сегодня мы инициировали письмо, адресованное Еврокомиссии. Мы призвали её, чтобы она исполнила свои обязанности, которые вытекают из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов», — сказано в тексте заявления.