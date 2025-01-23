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23 января, 07:00

Евродепутаты просят фон дер Ляйен встать на защиту ЕС от шантажа Зеленского

Словацкие депутаты просят фон дер Ляйен защитить ЕС и Словакию в газовом споре

Словацкие депутаты от фракции Smer-SD («Направление — социальная демократия») направили письмо на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Они просят её занять сторону Словакии и Евросоюза, выступив против Владимира Зеленского в их споре относительно транзита газа.

«Мы призываем Урсулу фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Европейского союза и Словакии. Сегодня мы инициировали письмо, адресованное Еврокомиссии. Мы призвали её, чтобы она исполнила свои обязанности, которые вытекают из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов», — сказано в тексте заявления.

Депутаты отметили, что им непонятен замысел Зеленского, который в одностороннем порядке прекратил транзит голубого топлива, перечеркнув всё договорённости с Банковой касаемо этого. Под письмом к главе Еврокомиссии уже стоят подписи депутатов из ФРГ, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Греции и с Кипра.

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Интересно будет увидеть, что в итоге для главы ЕК окажется важнее — Европа и её благополучие или горячо поддерживаемая ей Украина. Напомним, что Киев решил остановить транзит газа из РФ в ЕС, что заметно пошатнуло отношения с Братиславой. Западные СМИ считают, что Зеленский ведёт опасную игру, ведь его решение вредит европейским странам, из рук которых кормится киевский режим. В отчаянии Словакия решила обратиться к Еврокомиссии, представители которой наоборот стараются избавить Европу от российского газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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