В Кремле не стали комментировать материал Reuters о достигнутых РФ целях СВО
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения иностранных СМИ о целях на СВО. По словам официального представителя Кремля, он не знаком с источниками, поэтому не считает возможным давать какой-либо комментарий.
«Не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать», — заявил пресс-секретарь.
Ранее информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором утверждается, что Владимир Путин считает все цели в рамках СВО достигнутыми и крайне удовлетворён успехами российской армии.
Кстати, Life.ru тоже публиковал материал, в котором военные эксперты озвучили приоритетные цели ВС РФ на полях сражения. По мнению специалистов, первым делом Армия России будет стремиться освободить Красноармейск, известный как Покровск, который представляет собой важный логистический узел. На днях там, кстати, уже развернулись бои за шахту в Котлино.
Life.ru