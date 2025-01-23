В Кремле не стали комментировать материал Reuters о достигнутых РФ целях СВО

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения иностранных СМИ о целях на СВО. По словам официального представителя Кремля, он не знаком с источниками, поэтому не считает возможным давать какой-либо комментарий.

«Не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать», — заявил пресс-секретарь.

Ранее информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором утверждается, что Владимир Путин считает все цели в рамках СВО достигнутыми и крайне удовлетворён успехами российской армии.