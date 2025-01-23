«Это излишне»: В СФ вступились за чиновников, которых хотят обязать уведомлять о планах на отпуск

Планирование отпуска — это обычная норма трудового права. Существуют установленные законодательством и подзаконными актами процедуры. До конца текущего года составляется график отпусков для всех. Это распространяется как на тех, кто находится на госслужбе, так и на тех, кто не является госслужащим, заявил член Совета Федерации, сенатор Анатолий Широков в беседе с Life.ru.

Он напомнил, что в соответствии с этим графиком отпусков, который утверждается руководством организации или учреждения, достигается взаимопонимание. Руководитель видит, что управление работой не нарушается и отпуска сотрудников распределяются так, чтобы не терять темпы развития организации. Поэтому, по мнению сенатора, сама постановка проблемы вызывает удивление. По его словам, в РФ существует определённый перечень должностей государственной службы, которые имеют обязательства по уведомлению соответствующих органов, если планируется выезд за границу.

Мы не можем ограничивать право работника на выбор места проведения отпуска в зависимости от его служебного положения или функции. Там, где речь идёт о федеральной группе определённых лиц, я согласен, что уведомление необходимо. Но обязывать всех без исключения — это излишне. Член Совета Федерации, сенатор Анатолий Широков

«В первом случае, как я уже сказал, есть график отпусков, и тут ничего нового не придумаешь. Во втором случае, мне кажется, такое требование будет избыточным и может ущемить право работника на выбор места проведения отпуска, если на это нет специальных требований», — заключил сенатор.

Напомним, депутат Госдумы Сергей Колунов предложил обязать всех госслужащих, включая выборных лиц, заранее уведомлять работодателя о планах на отпуск. Он считает, что это повысит прозрачность власти. По его словам, в случае введения соответствующего закона будет необходимо уточнять страну назначения при поездках за границу.