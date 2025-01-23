В Правительстве назвали сроки завершения откачки мазута с кормы «Волгонефти-239»

Откачку мазута из кормовой части потерпевшего крушение в Керченском проливе нефтетанкера «Волгонефть-239» планируют закончить на следующей неделе. Об этом во время совещания с главой РФ Владимиром Путиным заявил вице-премьер Виталий Савельев.

«По состоянию на сегодня, на 8 утра, уже откачано свыше 1 100 тонн мазута, то есть осталось откачать 300 тонн мазута. Завершить очистку мазута из кормы планируем на следующей неделе», — сообщил он.

Замглавы правительства добавил, что новых выбросов нефтепродуктов в Керченском проливе обнаружено не было. Ранее найденные на побережье очаги уже устранены.

Три затонувшие части судов либо поднимут на поверхность, либо будут откачивать из них мазут под водой, объяснил руководитель Минприроды Александр Козлов. По его словам, ситуация по-прежнему обязывает быть готовыми к форс-мажорам. В частности места утилизации должны быть свободны и в состоянии принять очередную партию нефтяных отходов.