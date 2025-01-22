Завершилась работа тяжёлой техники у «Волгонефть-239», мазут убирают лопатами
На участке Чёрного моря, где на мель села корма «Волгонефти-239», больше не требуется использование тяжёлой техники. Очистка завершена, теперь спасатели продолжают убирать мазут вручную, используя лопаты и мешки. Об этом сообщил старший группы Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, Олег Максимов.
«Тяжелая техника здесь больше не нужна, но мы все еще убираем загрязненный участок на берегу. Наша группа из пяти человек продолжает работу. Они вручную собирают и грузят загрязненный грунт в мешки, очищая берег», — передаёт слова Максимова РИА Новости.
15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море. Многие животные, птицы и морские обитатели пострадали. Нефтяное пятно достигло крымского побережья. Откачка мазута из-за затонувшего танкера «Волгонефть-239» началась 19 января.
Telegram / Минтранс России