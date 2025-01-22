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Регион
22 января, 19:08

Завершилась работа тяжёлой техники у «Волгонефть-239», мазут убирают лопатами

На участке Чёрного моря, где на мель села корма «Волгонефти-239», больше не требуется использование тяжёлой техники. Очистка завершена, теперь спасатели продолжают убирать мазут вручную, используя лопаты и мешки. Об этом сообщил старший группы Уральского учебно-спасательного центра МЧС России, Олег Максимов.

Танкер «Волгонефть-239» разрежут на металлолом прямо у мыса Панагия
Танкер «Волгонефть-239» разрежут на металлолом прямо у мыса Панагия

«Тяжелая техника здесь больше не нужна, но мы все еще убираем загрязненный участок на берегу. Наша группа из пяти человек продолжает работу. Они вручную собирают и грузят загрязненный грунт в мешки, очищая берег»,передаёт слова Максимова РИА Новости.

Мазутное дно Чёрного моря у затонувшего танкера «Волгонефть-239» сняли на видео
Мазутное дно Чёрного моря у затонувшего танкера «Волгонефть-239» сняли на видео

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в море. Многие животные, птицы и морские обитатели пострадали. Нефтяное пятно достигло крымского побережья. Откачка мазута из-за затонувшего танкера «Волгонефть-239» началась 19 января.

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Telegram / Минтранс России

Лия Мурадьян
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