Суд отправил в колонию на 19 лет убийцу друга главы Федерации бокса Ангарска

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Ангарска, который был признан виновным в нескольких преступлениях, включая покушение на убийство двух человек и незаконное хранение оружия. Об этом сообщило СК РФ по Иркутской области.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом), п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)», — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что 20 июня 2023 года подсудимый пришёл в местное кафе и выстрелил в своего знакомого, который оказался главой Федерации бокса Ангарска, после чего покинул заведение. Это заметил товарищ потерпевшего, который сразу схватил нож и вышел за преступником. На улице подсудимый выстрелил в свидетеля. От полученного ранения мужчина погиб.

Суд, учитывая все доказательства, назначил преступнику наказание — 19 лет в колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год и 8 месяцев и штраф в 50 тысяч рублей.

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