Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 05:04

Суд отправил в колонию на 19 лет убийцу друга главы Федерации бокса Ангарска

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Ангарска, который был признан виновным в нескольких преступлениях, включая покушение на убийство двух человек и незаконное хранение оружия. Об этом сообщило СК РФ по Иркутской области.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом), п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему)», — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что 20 июня 2023 года подсудимый пришёл в местное кафе и выстрелил в своего знакомого, который оказался главой Федерации бокса Ангарска, после чего покинул заведение. Это заметил товарищ потерпевшего, который сразу схватил нож и вышел за преступником. На улице подсудимый выстрелил в свидетеля. От полученного ранения мужчина погиб.

Суд, учитывая все доказательства, назначил преступнику наказание — 19 лет в колонии строгого режима, ограничение свободы на 1 год и 8 месяцев и штраф в 50 тысяч рублей.

Экс-депутат Госдумы приговорён к 24 годам за убийство двух бизнесменов и переводчицы на Кипре
Экс-депутат Госдумы приговорён к 24 годам за убийство двух бизнесменов и переводчицы на Кипре

Ранее Замоскворецкий суд принял решение продлить арест Евгению Серебрякову*, фигуранту дела о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Срок был продлён 21 января 2024 года. В деле Серебрякова* появилась новая статья обвинения — совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar