Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 05:03

Суд продлил арест Евгению Серебрякову* по делу о подрыве автомобиля в Москве

Задержанный Евгений Серебряков*. Обложка © Telegram / Следком

Задержанный Евгений Серебряков*. Обложка © Telegram / Следком

Замоскворецкий суд принял решение продлить арест Евгению Серебрякову*, фигуранту дела о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы.

Согласно картотеке суда, арест был продлён 21 января 2024 года. Важно отметить, что в деле Серебрякова* появилась новая статья обвинения — совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

Подрывник автомобиля в Москве хотел из Турции уехать на Украину
Подрывник автомобиля в Москве хотел из Турции уехать на Украину

Напомним, утром 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser. В момент инцидента в автомобиле находились мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но он смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции был задержан Евгений Серебряков*, который, как выяснилось, покинул Россию сразу после закладки взрывчатки. За организацию взрыва ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar