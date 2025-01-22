Суд продлил арест Евгению Серебрякову* по делу о подрыве автомобиля в Москве
Задержанный Евгений Серебряков*. Обложка © Telegram / Следком
Замоскворецкий суд принял решение продлить арест Евгению Серебрякову*, фигуранту дела о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы.
Согласно картотеке суда, арест был продлён 21 января 2024 года. Важно отметить, что в деле Серебрякова* появилась новая статья обвинения — совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, утром 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля Toyota Land Cruiser. В момент инцидента в автомобиле находились мужчина и женщина. Водителю оторвало ступни, но он смог самостоятельно оказать себе первую помощь. Его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. В тот же день в Турции был задержан Евгений Серебряков*, который, как выяснилось, покинул Россию сразу после закладки взрывчатки. За организацию взрыва ему предлагали 20 тысяч долларов и паспорт Украины.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов.