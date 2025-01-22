Суд продлил арест Евгению Серебрякову* по делу о подрыве автомобиля в Москве

Замоскворецкий суд принял решение продлить арест Евгению Серебрякову*, фигуранту дела о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы.

Согласно картотеке суда, арест был продлён 21 января 2024 года. Важно отметить, что в деле Серебрякова* появилась новая статья обвинения — совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору.