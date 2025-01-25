Самые ужасные тёщи: Смените имя, если хотите, чтобы ваша дочь хоть раз в жизни вышла замуж
Общаться с тёщами в принципе тяжело, а если у этой дамы одно из этих имён, то уже решительно невыносимо. Что это за имена, рассказывает Life.ru.
Анекдоты о тяжёлых отношениях тёщи и зятя актуальны даже сейчас. Мало кто может похвастаться приятным общением с матерью жены: обычно это бесконечные придирки, попытки повлиять на молодую семью и взаимная ненависть. Всё становится ещё хуже, когда в игру вступает магия имён. Рассказываем, как зовут тёщ, с которыми ужиться будет просто невозможно.
Имя тёщи Галина
Если у тёщи имя Галина — ждите беды и постоянных поучений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos
В переводе с древнегреческого Галина означает «безмятежная», а в переводе с латыни — «курица». Это обычно холодная и даже мужественная женщина, очень любящая учить других жить, отличается категоричностью суждений. Когда Галина сталкивается с каким-то препятствием, это приводит её в ярость. Это неизбежно повлияет на отношения в семье: от Галины вы сможете дождаться только критики, постоянных бессмысленных поучений, пессимистичных прогнозов, злых подколов и прочих токсичных проявлений семейной жизни.
Имя тёщи Зинаида
Если у вашей тёщи имя Зинаида — вы вряд ли выдержите её раздутое самомнение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos
Зинаида означает «дочь Зевса», и это напрямую влияет на её самомнение. У женщины всегда активная жизненная позиция, а ещё она очень напористая. Каждый приезд тёщи Зины в гости будет сопровождаться многочасовыми рассказами о каждой секунде прошедшей недели, которые невозможно будет перебить. Если в вашем доме что-то войдёт в противоречие с её жизненными ценностями, ожидайте крупного скандала. Продавить своё решение для тёщи по имени Зинаида не проблема — это сильно раздражает не только зятя, но и её собственную дочь. В общем, Зина — достаточно проблемная родственница.
Имя тёщи Варвара
Когда к вам домой приезжает тёща по имени Варвара, это похоже на разграбление Рима войсками варвара Алариха в 410 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV
Имя Варвара буквально произошло от греко-римского термина «варвары» — так называли всех чужеземцев, грубых, некультурных и с непонятным языком. В принципе, в качестве тёщи Варвара действует примерно так. Её видение мира настолько необычное, особенно когда она в возрасте, что понять её иногда сложно даже тестю. А каждый приезд Вари в гости к зятю сравним с нападением на Рим Аттилы, Бича Божьего. Она очень упорная, амбициозная, с лёгкостью сносит все препятствия и достигает своих целей, особенно если эта цель — заставить вас купить ей новый шкаф.
Имя тёщи Оксана
Если вам не повезло, то вашу тёщу зовут Оксана. Имя вынуждает её постоянно строить козни и плести интриги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films
Все тёщи одинаково неприятны, но некоторые гораздо хуже других. Оксана — именно такая. С Оксаной в качестве части семьи ожидайте подковёрных интриг, обсуждений за спиной и беспардонного газлайтинга. Она будет часами в подробностях рассказывать вам о том, кто, когда и каким образом ей навредил, и неизменно проведёт параллели между вами, то есть зятем, и обидчиком. Такая тёща будет вечно строить козни против вас. С Оксаной невозможно расслабиться и получить удовольствие от жизни: она вездесуща.
Имя тёщи Таисия
Тёща с именем Таисия — ходячий неадекват, который никогда не идёт на компромиссы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos
Имя Таисия происходит от древнеегипетского «принадлежащая богине Исиде», адаптированного под древнегреческий. Исида — богиня женственности и плодородия, но не ожидайте от её последовательницы адекватного поведения. Женщина с таким именем убедила Александра Македонского сжечь целый дворец, а тёща с таким именем, не моргнув глазом, сделает то же самое с вашим домом, слава богу, в метафорическом смысле. Правда, лучше следите за ней, если она будет стоять у плиты, во избежание несчастных случаев. Таисия принципиально не идёт на компромиссы, ей наплевать, что вы о ней подумаете или скажете. Если такая тёща чего-то захотела, она это получит, даже если ей придётся пойти по головам. В общем, лучше не связывайтесь с «принадлежащими богине Исиде»: они сильны, прямолинейны и опасны.
Это были шесть худших имён, которые могут быть у вашей тёщи. Галя, Зина, Варя, Оксана и Тася — это собрание настоящих фурий из мира родственных связей. Хуже, чем оказаться мужем дочери такой женщины, будет только оказаться в одной комнате сразу со всей этой шестёркой. А если вы уже всё проверили и готовы к свадьбе, то ранее мы публиковали подборку счастливых дат для бракосочетания.
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