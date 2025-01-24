Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 января, 18:24

В ООН поддержали возможные переговоры Путина с Трампом

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация поддерживает любые возможные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его словам, в ООН надеются, что Вашингтон и Москва продолжат искать возможности для диалога.

«Мы поддерживаем любые переговоры между лидерами США и России, и мы надеемся, что они продолжат добиваться диалога», — приводит слова Хака ТАСС.

Путин перечислил возможные «точки соприкосновения» с администрацией Трампа
Путин перечислил возможные «точки соприкосновения» с администрацией Трампа

Напомним, ранее республиканец заявил о желании немедленно встретиться с Путиным. Новый хозяин Белого дома заверил о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского к заключению сделки для завершения украинского конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США и рассказал о первом шаге к переговорам с Киевом. Глава государства отметил, что спонсоры киевского режима должны принудить экс-комика снять запрет на проведение переговоров с РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viktor_IS

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar