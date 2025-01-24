В ООН поддержали возможные переговоры Путина с Трампом
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация поддерживает любые возможные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его словам, в ООН надеются, что Вашингтон и Москва продолжат искать возможности для диалога.
«Мы поддерживаем любые переговоры между лидерами США и России, и мы надеемся, что они продолжат добиваться диалога», — приводит слова Хака ТАСС.
Напомним, ранее республиканец заявил о желании немедленно встретиться с Путиным. Новый хозяин Белого дома заверил о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского к заключению сделки для завершения украинского конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от контактов с США и рассказал о первом шаге к переговорам с Киевом. Глава государства отметил, что спонсоры киевского режима должны принудить экс-комика снять запрет на проведение переговоров с РФ.
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