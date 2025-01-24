В ООН поддержали возможные переговоры Путина с Трампом

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация поддерживает любые возможные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его словам, в ООН надеются, что Вашингтон и Москва продолжат искать возможности для диалога.