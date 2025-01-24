«Прививка» для страны: Лукашенко заявил об иммунитете Белоруссии к новым протестам
Лукашенко: Белоруссия во время протестов 2020 года «чуть не уничтожила себя»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что масштабные протесты после президентских выборов 2020 года едва не привели страну к саморазрушению. Такое заявление он сделал на гала-шоу акции «Марафон единства», слова политика приводит БелТА.
«Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая «прививка» нашему организму», — отметил белорусский лидер.
Лукашенко выразил уверенность, что республика больше не допустит повторения событий 2020 года.
Напомним, массовые митинги охватили Белоруссию в августе 2020 года после победы Лукашенко на президентских выборах. В ходе протестов демонстранты неоднократно нападали на полицейских и устраивали всевозможные провокации.
Life.ru