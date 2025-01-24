«Прививка» для страны: Лукашенко заявил об иммунитете Белоруссии к новым протестам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что масштабные протесты после президентских выборов 2020 года едва не привели страну к саморазрушению. Такое заявление он сделал на гала-шоу акции «Марафон единства», слова политика приводит БелТА.

«Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая «прививка» нашему организму», — отметил белорусский лидер.