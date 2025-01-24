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24 января, 19:38

«Прививка» для страны: Лукашенко заявил об иммунитете Белоруссии к новым протестам

Лукашенко: Белоруссия во время протестов 2020 года «чуть не уничтожила себя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что масштабные протесты после президентских выборов 2020 года едва не привели страну к саморазрушению. Такое заявление он сделал на гала-шоу акции «Марафон единства», слова политика приводит БелТА.

«Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая «прививка» нашему организму», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко выразил уверенность, что республика больше не допустит повторения событий 2020 года.

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Напомним, массовые митинги охватили Белоруссию в августе 2020 года после победы Лукашенко на президентских выборах. В ходе протестов демонстранты неоднократно нападали на полицейских и устраивали всевозможные провокации.

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Life.ru

Анатолий Цейко
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