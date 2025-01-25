В США сотни тысяч школьников оказались под угрозой депортации
WP: Около 733 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации
Более 730 тысяч школьников оказались под угрозой депортации из Соединённых Штатов после прихода Дональда Трампа к власти. Такими данными поделились в The Washington Post.
«В США проживают 733 тысяч детей школьного возраста без документов», — подсчитали в газете.
В WP напомнили, что Трамп дал миграционным службам указание проверять на предмет нелегалов больницы, школы и даже церкви. По словам мигрантов, они опасаются за себя и своих детей.
«Я боюсь, что когда я пойду забирать своих детей из школы, они будут забирать родителей», — сказала в интервью гватемалка без документов из Лос-Анджелеса, воспитывающая двойню.
Напомним, что президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США заявил, что намерен решить борьбу с мигрантами на территории Штатов. Одним из первых указов он запретил нелегально пересекать южную границу с Мексикой, а также поручил начать ускоренный отлов нелегалов для дальнейшей высылки.
Shutterstock / FOTODOM / dinosmichail