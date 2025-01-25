В США сотни тысяч школьников оказались под угрозой депортации

Более 730 тысяч школьников оказались под угрозой депортации из Соединённых Штатов после прихода Дональда Трампа к власти. Такими данными поделились в The Washington Post.

«В США проживают 733 тысяч детей школьного возраста без документов», — подсчитали в газете.

В WP напомнили, что Трамп дал миграционным службам указание проверять на предмет нелегалов больницы, школы и даже церкви. По словам мигрантов, они опасаются за себя и своих детей.