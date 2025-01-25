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Регион
25 января, 00:12

В США сотни тысяч школьников оказались под угрозой депортации

WP: Около 733 тысяч школьников в США оказались под угрозой депортации

Более 730 тысяч школьников оказались под угрозой депортации из Соединённых Штатов после прихода Дональда Трампа к власти. Такими данными поделились в The Washington Post.

«В США проживают 733 тысяч детей школьного возраста без документов», — подсчитали в газете.

В WP напомнили, что Трамп дал миграционным службам указание проверять на предмет нелегалов больницы, школы и даже церкви. По словам мигрантов, они опасаются за себя и своих детей.

«Я боюсь, что когда я пойду забирать своих детей из школы, они будут забирать родителей», — сказала в интервью гватемалка без документов из Лос-Анджелеса, воспитывающая двойню.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп в своей первой речи в качестве 47-го президента США заявил, что намерен решить борьбу с мигрантами на территории Штатов. Одним из первых указов он запретил нелегально пересекать южную границу с Мексикой, а также поручил начать ускоренный отлов нелегалов для дальнейшей высылки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dinosmichail

Тимур Хингеев
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