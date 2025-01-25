NYT: США закрывают въезд для украинцев по программе Uniting for Ukraine

Представители Министерства внутренней безопасности США приняли решение приостановить некоторые миграционные программы, включая Uniting for Ukraine. Она позволяла украинцам въезжать в Штаты при поддержке местных спонсоров. Соответствующий шаг был сделан в рамках текущего пересмотра иммиграционных механизмов. Об этом пишет The New York Times.

23 января Служба гражданства и иммиграции США приняла директиву о приостановке окончательной обработки заявлений в рамках данных программ. В сообщении акцентировано внимание на необходимости проверки их юридической состоятельности и оценки возможности полного прекращения.

«Это решение закроет въезд для иммигрантов, спасающихся от самых нестабильных и отчаянных ситуаций в мире», — уверены в NYT.