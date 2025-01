NYT: США закрывают въезд для украинцев по программе Uniting for Ukraine

Представители Министерства внутренней безопасности США приняли решение приостановить некоторые миграционные программы, включая Uniting for Ukraine. Она позволяла украинцам въезжать в Штаты при поддержке местных спонсоров. Соответствующий шаг был сделан в рамках текущего пересмотра иммиграционных механизмов. Об этом пишет The New York Times.