NYT: США закрывают въезд для украинцев по программе Uniting for Ukraine
Представители Министерства внутренней безопасности США приняли решение приостановить некоторые миграционные программы, включая Uniting for Ukraine. Она позволяла украинцам въезжать в Штаты при поддержке местных спонсоров. Соответствующий шаг был сделан в рамках текущего пересмотра иммиграционных механизмов. Об этом пишет The New York Times.
23 января Служба гражданства и иммиграции США приняла директиву о приостановке окончательной обработки заявлений в рамках данных программ. В сообщении акцентировано внимание на необходимости проверки их юридической состоятельности и оценки возможности полного прекращения.
«Это решение закроет въезд для иммигрантов, спасающихся от самых нестабильных и отчаянных ситуаций в мире», — уверены в NYT.
Программа Uniting for Ukraine, действующая с момента вступления в должность экс-президента Джо Байдена, позволила более чем 150 тысячам украинцев получить временное убежище на территории США.
Напомним, что сразу после вступления в должность Дональд Трамп пообещал остановить поток нелегальных мигрантов на территорию США. Он уже принял меру, которая позволяет в срочном порядке депортировать приезжих, если у них отсутствуют необходимые документы, и запрещает пересекать южную границу страны нелегально.
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