Ели в общаге и носили старьё: Москвичи рассказали, как выживали на студенческую стипендию

70% выпускников вузов из Москвы получали студенческую стипендию. В среднем в их распоряжении было 18 тысяч рублей в месяц (в пересчёте на современные деньги), следует из результатов исследования, которые публикует интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Так, 58% респондентов отметили, что для экономии покупали товары «с рук». В частности, девушки приобретали одежду (22%), книги (17%), учебные материалы (14%) и различные аксессуары (10%). Парней интересовали б/у электроника (23%), бытовая техника (12%) и спортивный инвентарь (9%). Однако 20% опрошеннных умудрялись зарабатывать на перепродаже использованных вещей.