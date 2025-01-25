Ели в общаге и носили старьё: Москвичи рассказали, как выживали на студенческую стипендию
«Подмосковье сегодня»: 70% выпускников вузов из Москвы получали стипендию
70% выпускников вузов из Москвы получали студенческую стипендию. В среднем в их распоряжении было 18 тысяч рублей в месяц (в пересчёте на современные деньги), следует из результатов исследования, которые публикует интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Так, 58% респондентов отметили, что для экономии покупали товары «с рук». В частности, девушки приобретали одежду (22%), книги (17%), учебные материалы (14%) и различные аксессуары (10%). Парней интересовали б/у электроника (23%), бытовая техника (12%) и спортивный инвентарь (9%). Однако 20% опрошеннных умудрялись зарабатывать на перепродаже использованных вещей.
Чтобы выживать на стипендию, студентам приходилась готовить дома (57%) и ездить только на общественном транспорте (52%). Ещё 32% участников опроса посещали библиотеку, чтобы не покупать учебники и книги. Кроме того, студенты в годы учёбы экономили на жилье, поэтому селились в общежитиях (21%). А для 16% тренировки на улице заменили фитнес-клубы. К слову, повышенную стипендию получали лишь 19%, 48% — стандартную.