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26 января, 05:28

Пушков призвал Трампа не менять позицию по Украине

Сенатор Алексей Пушков. Обложка © Официальный сайт Совета Федерации

Сенатор Алексей Пушков. Обложка © Официальный сайт Совета Федерации

Американский лидер Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине под давлением либеральной общественности. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что если глава Белого дома уступит либерал-глобалистам в украинском вопросе, это может привести к отмене его решений следующим президентом США.

Пушков считает, что неуверенная поддержка стран, разделяющих традиционные ценности, может привести к поражению в «битве за душу Америки». Он также отметил, что борьба за ценности имеет глобальный масштаб и требует серьёзного подхода.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп выступает за завершение украинского конфликта. Обещание его урегулирования было частью предвыборной программы Трампа. После вступления в должность Трамп уже предпринял ряд шагов. В частности, он уволил всех ответственных за Украину сотрудников и заморозил помощь другим странам, в том числе, и Незалежной. Вместе с этим Трамп намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на что глава государства уже дал согласие.

Оксана Попова
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