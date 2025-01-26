Американский лидер Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине под давлением либеральной общественности. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что если глава Белого дома уступит либерал-глобалистам в украинском вопросе, это может привести к отмене его решений следующим президентом США.