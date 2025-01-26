«Нас не обмануть!»: Медведев подвёл итоги первой недели «второго пришествия» Трампа
Медведев: Трамп в первую неделю президентства пытался запутать весь мир
Медведев опубликовал мем в честь Трампа. Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил итоги первой недели президентства американского лидера Дональда Трампа. В своём телеграм-канале он опубликовал мем на эту тему и заявил, что 47-й лидер США попытался запутать весь мир.
«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!», — заявил политик.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выступает за завершение украинского конфликта. Обещание его урегулирования было частью предвыборной программы Трампа. После вступления в должность Трамп уже предпринял ряд шагов. В частности, он уволил всех ответственных за Украину сотрудников и заморозил помощь другим странам, в том числе, и Незалежной. Вместе с этим Трамп намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на что глава государства уже дал согласие.