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Регион
26 января, 09:27
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«Нас не обмануть!»: Медведев подвёл итоги первой недели «второго пришествия» Трампа

Медведев: Трамп в первую неделю президентства пытался запутать весь мир

Медведев опубликовал мем в честь Трампа. Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Медведев опубликовал мем в честь Трампа. Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил итоги первой недели президентства американского лидера Дональда Трампа. В своём телеграм-канале он опубликовал мем на эту тему и заявил, что 47-й лидер США попытался запутать весь мир.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!», — заявил политик.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступает за завершение украинского конфликта. Обещание его урегулирования было частью предвыборной программы Трампа. После вступления в должность Трамп уже предпринял ряд шагов. В частности, он уволил всех ответственных за Украину сотрудников и заморозил помощь другим странам, в том числе, и Незалежной. Вместе с этим Трамп намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, на что глава государства уже дал согласие.

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Оксана Попова
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