Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко часто встречается с главой государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить важные вопросы. Однако некоторые темы никогда не звучали во время разговоров президентов.

По словам Лукашенко, он никогда не обсуждал с Путиным объединение Москвы и Минска.