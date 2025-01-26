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«Орешник» (ракета)

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Регион
26 января, 10:26

Лукашенко ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Лукашенко сообщил, что не обсуждал с Путиным объединение России и Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко часто встречается с главой государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить важные вопросы. Однако некоторые темы никогда не звучали во время разговоров президентов.

По словам Лукашенко, он никогда не обсуждал с Путиным объединение Москвы и Минска.

«В наших разговорах не было, о том, что мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга», — сказал он журналистам.

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Ранее белорусский лидер поручил разместить российский ракетный комплекс «Орешник» на территории республики. Он также задумывался о планировании его возможного применения. У Минска есть около тридцати площадок для размещения новейшего оружия России, но выберут именно ту, где минимальное расстояние до объектов поражения. Президент Белоруссии заявил, что страна готова разместить у себя десять комплексов. Но если будет нужно, то ограничиваться десятком совсем необязательно.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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