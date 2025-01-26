«Как ребёнок»: Лукашенко впервые рассказал, как у него появился Умка

Белорусский лидер Александр Лукашенко поделился с журналистами историей о том, как у него появился белый шпиц Умка, который часто сопровождает его на официальных мероприятиях. Рассказ главы республики прозвучал на пресс-конференции после голосования на президентских выборах.

Лукашенко пометил ЦИК Белоруссии вместе со шпицем. Видео © NEWS.BY

«Подарили его не мне, но он привязался ко мне. Я его очень люблю», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер дополнил, что вырос в деревне и раньше не так внимательно относился к животным. Маленький шпиц появился случайно — питомец был подарен другому человеку, не исключено, что его младшему сыну Николаю. Тем не менее Умка, похоже, сам решил выбрать себе хозяина. Вот уже на протяжении нескольких лет он сопровождает Лукашенко везде и постоянно. Белорусский лидер добавил, что Умка является преданным и надёжным. По словам Лукашенко, на встрече с людьми питомец всегда его ревнует.