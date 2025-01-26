В США сообщили об освобождённой Белоруссией американке
Госсекретарь Марко Рубио: Белоруссия освободила гражданку США Анастасию Нюфер
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush
Белорусские власти в одностороннем порядке освободили гражданку США Анастасию Нюфер. О произошедшем сообщил госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X.
Как уточнил Рубио, добиться освобождения «невинной американки» помогли усилия президента США Дональда Трампа.
Какие обвинения предъявлялись Нюфер или по какой статье она отбывала наказание, остаётся неизвестным. Также нет данных о её возможной общественной или политической деятельности. Официальных комментариев от белорусской стороны по этому поводу пока не поступало.
Напомним, 20 января Сенат США утвердил кандидатуру Рубио на пост Госсекретаря США. На новом посту республиканец уже успел поручить заморозить заявки на смену пола в паспорте и на оформление документов с указанием «X» в графе «пол». Кроме того, Госдеп под его руководством приостановил действие почти всех программ помощи другим государствам на 90 дней.