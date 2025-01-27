Вице-президент США Вэнс раскритиковал Пентагон за множество войн без плана победы
Вице-президент Вэнс: США не выиграли ни одной войны за 40 лет из-за проблем в МО
За последние 40 дет США не выиграли ни одной войны, которую они вели. Причиной отсутствия военных успехов стали отсутствие чёткой стратегии, а также проблемы в армии, которые предстоит решить новому шефу Пентагона Питу Хегсету. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью CBS, комментируя свой решающий голос в назначении экс-ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона.
По убеждению Вэнса, американская армия переживает серьёзный кризис, связанный как с кадровыми, так и с финансовыми вопросами. Среди них перерасход средств, затянувшиеся сроки поставок. Чтобы преодолеть непростые времена, необходимо принимать меры и идти на перемены, которые многим могут не понравиться, уверен он.
«Главное, что мы хотим, чтобы Пит Хегсет сделал, — устранил проблемы в Министерстве обороны, а их, к сожалению, много. Мы ввязались в слишком много войн, для победы в которых у нас нет плана. Мы ввязались в слишком большое количество авантюр, в которые нам не следовало ввязываться с самого начала, а наш процесс закупок невероятно сломан», — подчеркнул Вэнс.
Также вице-президент объяснил, что важно кардинально изменить способ вооружения армии США и пересмотреть организацию процесса закупок, внедряя технологии искусственного интеллекта. Важно учесть при пересмотре активное внедрение вооружёнными силами всех развитых стран беспилотников, что может значительно повысить шансы американских военных на победу.
Напомним, что Пит Хегсет был назначен на пост главы Пентагона 25 января. Решение было принято Сенатом Конгресса США с минимальным перевесом голосов. О намерении назначить на должность министра обороны бывшего ведущего стало известно ещё в ноябре прошлого года, несмотря на многочисленную критику в адрес Хегсета.
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