Вице-президент США Вэнс раскритиковал Пентагон за множество войн без плана победы

За последние 40 дет США не выиграли ни одной войны, которую они вели. Причиной отсутствия военных успехов стали отсутствие чёткой стратегии, а также проблемы в армии, которые предстоит решить новому шефу Пентагона Питу Хегсету. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью CBS, комментируя свой решающий голос в назначении экс-ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

По убеждению Вэнса, американская армия переживает серьёзный кризис, связанный как с кадровыми, так и с финансовыми вопросами. Среди них перерасход средств, затянувшиеся сроки поставок. Чтобы преодолеть непростые времена, необходимо принимать меры и идти на перемены, которые многим могут не понравиться, уверен он.

«Главное, что мы хотим, чтобы Пит Хегсет сделал, — устранил проблемы в Министерстве обороны, а их, к сожалению, много. Мы ввязались в слишком много войн, для победы в которых у нас нет плана. Мы ввязались в слишком большое количество авантюр, в которые нам не следовало ввязываться с самого начала, а наш процесс закупок невероятно сломан», — подчеркнул Вэнс.