Кремль ещё не получил сигнал о переговорах от команды Трампа, но стороны «на низком старте»

Россия выражает готовность к разговору между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако из Вашингтона пока не приходило таких запросов. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.