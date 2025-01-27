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27 января, 09:27

Кремль ещё не получил сигнал о переговорах от команды Трампа, но стороны «на низком старте»

Песков заявил, что РФ готова говорить с США, но оттуда пока не прислали запрос

Россия выражает готовность к разговору между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако из Вашингтона пока не приходило таких запросов. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов», — отметил представитель Кремля.

Работа сейчас продолжается в привычном ритме, однако российская и американская стороны уже «на низком старте». Для старта переговорного процесса потребуется определённое время, считает Песков.

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Напомним, что Трамп поручил своему спецпредставителю Киту Келлогу сделать всё, чтобы конфликт на Украине завершился в течение 100 дней. Он также заручился поддержкой китайского лидера Си Цзиньпина в вопросе мирного урегулирования. Владимир Путин отмечал, что Россия готова к началу переговоров, а глава Белого дома вчера сообщил, что беседа с российским коллегой состоится у него уже очень скоро.

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Life.ru

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