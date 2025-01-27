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27 января, 13:48

Путин: Россия не забудет, что свободу от нацизма принёс советский народ

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия никогда не забудет, что именно советский народ подарил человечеству жизнь, мир и свободу от нацизма. С такими словами выступил президент РФ Владимир Путин перед церемонией награждения ветеранов в Санкт-Петербурге.

«Мы всегда будем помнить, что жизнь, мир, свободу, принёс человечеству именно советский народ. И сделал это благодаря своему героизму, ценой огромных жертв и невосполнимой утраты», — сказал российский лидер.

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Ранее Life.ru рассказал, что президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок» в Санкт-Петербурге. Российский лидер приехал в город по случаю 81 годовщины полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады. Он также побывал на Пискарёвском мемориальном кладбище, чтобы почтить память жителей и защитников города, которые сражались до последнего и не пали духом, несмотря на бесчеловечную осаду фашистов.

Александра Мышляева
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