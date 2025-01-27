Радикальный сдвиг: Трамп обрушил «холодный душ» на Европу, став президентом
Politico: Политика Трампа стала «холодным душем» для Европы
Президент США Дональд Трамп. Обложка © flickr / Trump White House Archived
Президентство Дональда Трампа в США стало «холодным душем» для Европы. Газета Politico отмечает, что европейские лидеры восприняли его политику как резкий отход от прежних дружеских отношений, установленных администрацией Джо Байдена. Этот контраст особенно заметен в отношениях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с новой американской администрацией.
Авторы статьи подчёркивают, что на инаугурацию Трампа не был приглашён ни один высокопоставленный представитель Евросоюза, за исключением премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая стала единственным присутствующим лидером ЕС на мероприятии.
Отношения между Брюсселем и Вашингтоном, как утверждают журналисты, пока не внушают оптимизма. Сам Трамп не раз выражал скептицизм в отношении американо-европейского сотрудничества, ссылаясь на «дефицит торгового баланса». В качестве возможных мер он рассматривал введение дополнительных пошлин на европейские товары и требование увеличения закупок американских энергоресурсов.
Кроме того, Трамп неоднократно критиковал европейские страны-члены НАТО за недостаточные инвестиции в их собственную обороноспособность. Его заявления о желании включить Гренландию в состав США также вызывают обеспокоенность в Брюсселе. Евросоюз настораживает и растущее влияние американских технологических компаний, таких как социальная сеть X. При этом страны ЕС продолжают отставать от США в технологической сфере.
На данный момент единственной реакцией со стороны Европы стало заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая указала на готовность нарастить закупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.
Стоит отметить, что Трамп уже поставил Евросоюз перед сложным выбором. Он буквально заставил Европу выбирать между двух зол: отказаться от зависимости от китайских товаров или оставить США действовать в одиночку на китайском направлении. Чтобы уменьшить давление со стороны Вашингтона, бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала европейские страны объединиться и действовать решительнее при общении с республиканцем.