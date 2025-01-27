Радикальный сдвиг: Трамп обрушил «холодный душ» на Европу, став президентом

Президентство Дональда Трампа в США стало «холодным душем» для Европы. Газета Politico отмечает, что европейские лидеры восприняли его политику как резкий отход от прежних дружеских отношений, установленных администрацией Джо Байдена. Этот контраст особенно заметен в отношениях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с новой американской администрацией.

Авторы статьи подчёркивают, что на инаугурацию Трампа не был приглашён ни один высокопоставленный представитель Евросоюза, за исключением премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая стала единственным присутствующим лидером ЕС на мероприятии.

Отношения между Брюсселем и Вашингтоном, как утверждают журналисты, пока не внушают оптимизма. Сам Трамп не раз выражал скептицизм в отношении американо-европейского сотрудничества, ссылаясь на «дефицит торгового баланса». В качестве возможных мер он рассматривал введение дополнительных пошлин на европейские товары и требование увеличения закупок американских энергоресурсов.

Кроме того, Трамп неоднократно критиковал европейские страны-члены НАТО за недостаточные инвестиции в их собственную обороноспособность. Его заявления о желании включить Гренландию в состав США также вызывают обеспокоенность в Брюсселе. Евросоюз настораживает и растущее влияние американских технологических компаний, таких как социальная сеть X. При этом страны ЕС продолжают отставать от США в технологической сфере.

На данный момент единственной реакцией со стороны Европы стало заявление Урсулы фон дер Ляйен, которая указала на готовность нарастить закупки американских углеводородов, несмотря на их высокую стоимость.