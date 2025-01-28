Новому тренду на джоб-хоппинг среди россиян нашли несколько объяснений
Эксперт Валинуров: Россияне не дорожат работой из-за иллюзии о дефиците кадров
Специалист по управлению персоналом, карьерный консультант Ильгиз Валинуров объяснил текучку кадров в российских компаниях. Он считает, что джоб-хоппинг, когда человек прыгает с места на место, происходит в первую очередь на фоне повестки о дефиците кадров, которую раздули СМИ. Россияне меньше стали держаться за свою работу, так как думают, что с лёгкостью найдут что-то другое, но это иллюзия.
«Это прям точно иллюзия, потому что работодатели всё больше становятся требовательными к своим будущим сотрудникам, и просто так, чтобы закрыть дырку в штатном расписании, сейчас уже не нанимают», — объяснил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
Также он заявил, что деньги стало легче зарабатывать, чем раньше. Поэтому сейчас у большинства людей есть накопления, которые позволяют им не работать какое-то время и искать себя.
Кроме того, эксперт обратил внимание на внутреннюю атмосферу в компании. По его мнению, сотрудники работают дольше там, где есть хороший коннект между отделами, корпоративные тимбилдинги, где начальство ценит своих сотрудников. Люди могут быстро выгорать, если не видят смысла своей работы, подытожил консультант.
Ранее Life.ru публиковал результаты опроса, который показал, что в 2024 году более трети отечественных компаний лишились сотрудников, которые не проработали и года. Стоит отметить, что в 40% случаев увольнялись квалифицированные специалисты. Также текучка кадров наблюдается среди обслуживающего персонала (37%) и начинающих специалистов (36%). Чаще всего россияне увольняются из-за отказа поднимать зарплату. Среди других популярных причин —выгорание, стресс, отсутствие карьерных перспектив.