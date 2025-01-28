Новому тренду на джоб-хоппинг среди россиян нашли несколько объяснений

Специалист по управлению персоналом, карьерный консультант Ильгиз Валинуров объяснил текучку кадров в российских компаниях. Он считает, что джоб-хоппинг, когда человек прыгает с места на место, происходит в первую очередь на фоне повестки о дефиците кадров, которую раздули СМИ. Россияне меньше стали держаться за свою работу, так как думают, что с лёгкостью найдут что-то другое, но это иллюзия.

«Это прям точно иллюзия, потому что работодатели всё больше становятся требовательными к своим будущим сотрудникам, и просто так, чтобы закрыть дырку в штатном расписании, сейчас уже не нанимают», — объяснил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».

Также он заявил, что деньги стало легче зарабатывать, чем раньше. Поэтому сейчас у большинства людей есть накопления, которые позволяют им не работать какое-то время и искать себя.