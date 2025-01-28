Россиянам объяснили, сколько лет надо работать для назначения минимальной пенсии

Россиянам рассказали, сколько лет надо работать сразу после окончания вуза, чтобы получать минимальную пенсию. По словам депутата Мособлдумы, главы Союза пенсионеров Московской области Анатолия Никитина, для начисления минимального числа пенсионных баллов — 30 — при зарплате в 50 тысяч рублей надо трудиться не менее 30 лет.

«Средний стаж россиян к моменту выхода на пенсию составляет около 34 лет. При оценке по сегодняшней стоимости пенсионного балла и зарплате в 50 тысяч рублей, за 34 года непрерывного стажа человек будет получать около 20 тысяч рублей пенсии», — объяснил Никитин в беседе с «Газетой.ru» .

Он добавил, что на размер будущей пенсии влияет не столько стаж, сколько накопленные пенсионные баллы и время выхода на пенсию. Например, если человек с зарплатой 50 тысяч рублей до вычета налогов за год накопит более 2,2 балла, его будущая страховая пенсия за 15 лет стажа составит около 13,5 тысяч рублей. При зарплате в 80 тысяч с теми же условиями она будет около 14 тысяч рублей. Чем позже россиянин обратится в пенсионный фонд, тем больше у него будет пенсия, пояснил депутат.