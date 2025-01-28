Юного поджигателя трёх ресторанов в Краснодаре арестовали на два месяца

Ленинский районный суд арестовал 19-летнего поджигателя трёх ресторанов в Краснодаре на 2 месяца. О решении сообщается в объединенной пресс-службе судов региона.

«Ленинский районный суд г. Краснодара рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 19-летнего жителя Динского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, е» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.167 УК РФ», — сказано в сообщении.

Молодом человеку предъявили обвинение в покушении на убийство общеопасным способом двух и более лиц, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений путём поджога.