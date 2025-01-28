Юного поджигателя трёх ресторанов в Краснодаре арестовали на два месяца
Кадры из зала суда. Фото VK / Суды Краснодарского края
Ленинский районный суд арестовал 19-летнего поджигателя трёх ресторанов в Краснодаре на 2 месяца. О решении сообщается в объединенной пресс-службе судов региона.
«Ленинский районный суд г. Краснодара рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 19-летнего жителя Динского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, е» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.167 УК РФ», — сказано в сообщении.
Молодом человеку предъявили обвинение в покушении на убийство общеопасным способом двух и более лиц, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений путём поджога.
С учётом всех материалов дела суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого под стражу на два месяца — до 26 марта 2025 года.
Напомним, вечером 25 января 19-летний молодой человек совершил поджог в помещениях трёх ресторанов Краснодара с использованием горючей жидкости. Во время совершения третьего поджога злоумышленник был задержан местными жителями. На допросе юноша признался, что его шантажировали украинские мошенники. За совершение преступления жителю Краснодара куратор со стороны Украины пообещал заплатить 35 тысяч рублей.