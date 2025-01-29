Заболевший раком груди британец рассказал, как от него отвернулись друзья

60-летний житель британского Бирмингема Дэвид МакКэллион рассказал, что многие из его окружения отвернулись после того, как он начал лечение от рака груди. Своей историей мужчина поделился с Daily Mirror.

Дэвид вспоминает, что заболел в 2019 году. На тот момент ему было 54. Он быстро заметил, что друзья, с которыми он раньше часто встречался, начали его избегать.

«Когда я зашёл в паб, меня спросили, почему я перестал приходить. Я сообщил, что у меня рак груди. На это ответили: «Ты не можешь болеть раком груди. Это болезнь женщин!» Я пытался объяснить, что мужчины тоже могут заболеть. Однако никто не хотел слушать, не говоря уже о том, чтобы обсудить это. Люди спешили выпить и уходили», — рассказал он.

Самый сильный удар для него был, когда лучший друг, увидев его на улице, сделал вид, что не заметил, и перешёл на другую сторону дороги.

«Мы дружили 25 лет, но после того, как он узнал о моём диагнозе, перестал поддерживать контакт. Поначалу я был на него очень зол», — признался Дэвид.

Клинический психолог Робин Мьюир отметил, что многие онкобольные сталкиваются с такими же проблемами. Иногда изменения в отношениях очевидны, как у Дэвида, а порой друзья начинают реже звонить или писать.

«При диагностике рака важно стараться жить привычной жизнью. Это значит общаться, отдыхать и обсуждать темы вне болезни», — считает Мьюир.

Он подчёркивает, что друзья могут оказать большую поддержку в период лечения, но только если не слишком напуганы и смущены ситуацией.