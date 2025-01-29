Маск: Трамп призвал SpaceX быстрее вернуть застрявших на МКС астронавтов
Президент США Дональд Трамп попросил SpaceX ускорить возвращение на Землю двух астронавтов, которые «застряли на Международной космической станции». Об этом сообщил владелец компании американский миллиардер Илон Маск на странице в социальной сети X.
«Трамп обратился к SpaceX с просьбой как можно скорее вернуть домой двух астронавтов, находящихся на МКС», — сообщил Маск.
Маск заверил, что SpaceX выполнит просьбу нового президента. Он также отметил, что администрация бывшего главы США Джо Байдена совершила «ужасный» поступок, оставив астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниту Уильямс на станции. Они пребывают на МКС с июня 2024 года.
Напомним, в начале июня 2024 года американский космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый рейс к МКС с двумя астронавтами на борту. Уже до старта были выявлены технические неисправности. Запланированное возвращение космонавтов на Землю в середине июня не состоялось из-за неспособности США осуществить задачу. В декабре NASA объявило, что необходимо дополнительное время на подготовку к запуску нового Crew Dragon, и потому полёт Crew-10 состоится не ранее конца марта 2025 года.