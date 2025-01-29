Маск: Трамп призвал SpaceX быстрее вернуть застрявших на МКС астронавтов

Президент США Дональд Трамп попросил SpaceX ускорить возвращение на Землю двух астронавтов, которые «застряли на Международной космической станции». Об этом сообщил владелец компании американский миллиардер Илон Маск на странице в социальной сети X.

«Трамп обратился к SpaceX с просьбой как можно скорее вернуть домой двух астронавтов, находящихся на МКС», — сообщил Маск.