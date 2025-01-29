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29 января, 02:43

Сотрудники МЧС нашли тело мужчины под завалами завода в Белогорске

Разбор завалов после взрыва на заводе в Белогорске. Обложка © Telegram / МЧС Амурской области

Разбор завалов после взрыва на заводе в Белогорске. Обложка © Telegram / МЧС Амурской области

Сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины под завалами завода в Белогорске Амурской области. Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работали 41 специалист и 11 единиц техники.

Для поисков человека под завалами даже задействовали кинолога с собакой. При разборе шрота спасатели обнаружили возможное место пропавшего, а через некоторое время был найден и сам погибший.

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Напомним, инцидент произошёл 28 января на заводе «Амурский», специализирующемся на экстракции масла. В результате взрыва в одном из цехов часть здания была разрушена, однако несущие конструкции уцелели.

Артём Гапоненко
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