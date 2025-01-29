Сотрудники МЧС нашли тело мужчины под завалами завода в Белогорске

Сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины под завалами завода в Белогорске Амурской области. Как отметили в ведомстве, на месте происшествия работали 41 специалист и 11 единиц техники.

Для поисков человека под завалами даже задействовали кинолога с собакой. При разборе шрота спасатели обнаружили возможное место пропавшего, а через некоторое время был найден и сам погибший.