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Регион
29 января, 07:13

В российском регионе стали использовать бомбоубежища как туалеты на фоне атак БПЛА

Воронежцы стали использовать несколько бомбоубежищ в качестве туалетов

В Воронежской области несколько открытых бомбоубежищ превратили в туалеты, негодует Telegram-канал «Большой воронежский». Речь идёт об укрытиях на ряде автозаправочных станций, которые были оборудованы на случай атак БПЛА.

Сейчас местные жители стали использовать эти бомбоубежища в качестве туалетов. При этом укрытия стали пломбировать, на некоторых даже поставили железные двери, из-за чего быстро попасть в них в случае воздушной атаки стало проблематично.

Регион часто подвергается атакам дронов ВСУ. Всего несколькими днями ранее над Воронежской областью было сбито 15 беспилотников. А до этого из-за БПЛА загорелась нефтебаза под Лисками. Когда МЧС почти потушил пожар, украинские дроны повторно ударили по объекту, из-за чего огонь разгорелся снова. Сразу начать тушить пламя не получилось, поскольку к тому моменту опасность атаки всё ещё сохранялась. Полностью потушили пожар лишь спустя неделю.

Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушили спустя неделю
Пожар на нефтебазе в Воронежской области полностью потушили спустя неделю
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Telegram / Настоящий Гладков

Андрей Бражников
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