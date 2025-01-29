В российском регионе стали использовать бомбоубежища как туалеты на фоне атак БПЛА

В Воронежской области несколько открытых бомбоубежищ превратили в туалеты, негодует Telegram -канал «Большой воронежский». Речь идёт об укрытиях на ряде автозаправочных станций, которые были оборудованы на случай атак БПЛА.

Сейчас местные жители стали использовать эти бомбоубежища в качестве туалетов. При этом укрытия стали пломбировать, на некоторых даже поставили железные двери, из-за чего быстро попасть в них в случае воздушной атаки стало проблематично.