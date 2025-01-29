В Турции предрекли мировые дискуссии после слов Путина о легитимности Зеленского
Политолог Сезер: Слова Путина начнут диалог на Западе о легитимности Зеленского
В ближайшее время Запад начнёт обсуждать вопрос о легитимности Владимира Зеленского. Споры будут из-за слов президента России Владимира Путина, и скорее всего зачинщиком серьёзной дискуссии станет лидер США Дональд Трамп. Об этом РИА «Новости» рассказал политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.
«Путин прав, но стоит отметить, что даже если Запад и учитывает фактическую отмену выборов на Украине под предлогом войны, то на деле не поднимает эту тему», — подчеркнул политолог.
По словам Сезера, западные руководители, которые говорят о демократии, должны «вывести из игры Зеленского, потерявшего законное право на управление страной». При этом переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта может пойти намного быстрее без главы киевского режима.
Напомним, что ранее Владимир Путин высказался в сторону Владимира Зеленского, который решил самостоятельно возглавить переговоры. Лидер России объяснил, что глава киевского режима не имеет права подписывать какие-либо документы из-за своей нелегитимности. При этом Путин не раз высказывался о незаконнности украинского руководства. По его мнению, многие структуры Украины формируются под руководством Владимира Зеленского, который, по словам президента, утратил свою легитимность несколько месяцев назад. Путин отметил, что это создаёт риск юридических конфликтов, которые могут подорвать значимость любых переговоров с украинскими властями. Кроме того, недавно Зеленский издал указ, запрещающий всем украинским политикам, кроме него самого, проводить переговоры с российской стороной.
Life.ru