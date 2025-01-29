В Турции предрекли мировые дискуссии после слов Путина о легитимности Зеленского

В ближайшее время Запад начнёт обсуждать вопрос о легитимности Владимира Зеленского. Споры будут из-за слов президента России Владимира Путина, и скорее всего зачинщиком серьёзной дискуссии станет лидер США Дональд Трамп. Об этом РИА «Новости» рассказал политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

«Путин прав, но стоит отметить, что даже если Запад и учитывает фактическую отмену выборов на Украине под предлогом войны, то на деле не поднимает эту тему», — подчеркнул политолог.