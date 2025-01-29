Им сверху видно всё: Дрон-гаишник наказал нарушителя ПДД на кировской трассе
SHOT ПРОВЕРКА: Дрон поймал и оштрафовал нарушителя ПДД в Кировской области
Житель Кировской области получил штраф за нарушение правил дорожного движения, но его неудачный манёвр засняли не привычные дорожные камеры, а дрон. Так автовладелец и узнал, что в регионах сотрудники ГАИ стали активнее патрулировать трассы с неба при помощи беспилотников.
Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, всё случилось на участке автодороги Киров – Уржум – Вятские Поляны, неподалёку от посёлка Кумёны в Кировской области. Молодой человек стал совершать обгон, но не успел завершить его до начала сплошной разметки. Водитель рассчитывал, что эта оплошность сойдёт ему с рук, но через несколько сотен метров его тормознули гаишники. Сотрудники не только доходчиво объяснили все нарушения, но и показали агрегат, который поймал лихача.
Оказалось, что дроны часто помогают инспекторам ГАИ ловить недобросовестных водителей, контролируя дорожную обстановку с высоты. Шокированному водителю выписали штраф, размер которого по новой системе составил 7500 рублей, после чего отпустили. Молодой человек признался, что часто ездил по той злополучной дороге, но в подобные ситуации ещё не попадал — дроны его никогда не ловили.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в России вступили в силу поправки, согласно которым повышаются штрафы за ряд нарушений ПДД. Теперь за превышение скорости придётся заплатить в 1,5 раза больше, а скидка на оплату снизилась до 25%. Также россиян предупредили, что вскоре в правила дорожного движения будут внесены новые поправки, согласно которым за рулём запретят курить, пить кофе и есть.
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