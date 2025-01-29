Им сверху видно всё: Дрон-гаишник наказал нарушителя ПДД на кировской трассе

Житель Кировской области получил штраф за нарушение правил дорожного движения, но его неудачный манёвр засняли не привычные дорожные камеры, а дрон. Так автовладелец и узнал, что в регионах сотрудники ГАИ стали активнее патрулировать трассы с неба при помощи беспилотников.

Дрон-гаишник наказал нарушителя ПДД на кировской трассе. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, всё случилось на участке автодороги Киров – Уржум – Вятские Поляны, неподалёку от посёлка Кумёны в Кировской области. Молодой человек стал совершать обгон, но не успел завершить его до начала сплошной разметки. Водитель рассчитывал, что эта оплошность сойдёт ему с рук, но через несколько сотен метров его тормознули гаишники. Сотрудники не только доходчиво объяснили все нарушения, но и показали агрегат, который поймал лихача.

Дрон-гаишник наказал нарушителя ПДД на кировской трассе. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА