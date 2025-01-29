«Я не смог спасти тебя»: Муж Лены Миро обратился к блогерше с душераздирающим посланием

Муж блогерши Лены Миро впервые прокомментировал смерть супруги. Ричард Прайд Хьюз опубликовал в соцсетях первую и единственную фотографию с писательницей и подтвердил, что она действительно скончалась 20 апреля. Супруг также написал несколько трогательных строк для Лены, заявив, что она была его единственной настоящей любовью.

«Твоё отсутствие лишило меня дыхания. Мои лёгкие пусты. Моё сердце пусто. Тебя никем не заменить. Ты непохожа ни на кого из тех, кого я когда-либо встречал. Как мне повезло, что ты была моей любимой женой и партнёром. Моим верным вторым пилотом», — написал Ричард.

Муж Миро дал понять, что до сих пор не может прийти в себя. Он переживает горе и никак не смирится с утратой любимой. Также страдает и питомец Лены — шиба ину, который всё ещё ждёт свою хозяйку. Супруг не стал делиться причиной смерти Лены, но отметил, что пытался её спасти. К сожалению, его усилия оказались тщетными.