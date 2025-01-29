«Я не смог спасти тебя»: Муж Лены Миро обратился к блогерше с душераздирающим посланием
Муж Лены Миро заявил, что она была его единственной настоящей любовью
Лена Миро и Ричард Прайд Хьюз. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Richard Pryde Hughes
Муж блогерши Лены Миро впервые прокомментировал смерть супруги. Ричард Прайд Хьюз опубликовал в соцсетях первую и единственную фотографию с писательницей и подтвердил, что она действительно скончалась 20 апреля. Супруг также написал несколько трогательных строк для Лены, заявив, что она была его единственной настоящей любовью.
«Твоё отсутствие лишило меня дыхания. Мои лёгкие пусты. Моё сердце пусто. Тебя никем не заменить. Ты непохожа ни на кого из тех, кого я когда-либо встречал. Как мне повезло, что ты была моей любимой женой и партнёром. Моим верным вторым пилотом», — написал Ричард.
Муж Миро дал понять, что до сих пор не может прийти в себя. Он переживает горе и никак не смирится с утратой любимой. Также страдает и питомец Лены — шиба ину, который всё ещё ждёт свою хозяйку. Супруг не стал делиться причиной смерти Лены, но отметил, что пытался её спасти. К сожалению, его усилия оказались тщетными.
«Не было ничего, что бы я не отдал, чтобы спасти тебя — даже мою собственную жизнь. Я не смог спасти тебя. Я очень, очень старался, моя дорогая», — поделился Ричард.
Напомним, что в апреле 2024 года Life.ru сообщило о трагической гибели блогерши Елены Мироненко в США в результате аварии. Её отец отказался посетить похороны, утверждая, что «она сама виновата» и её «настигла карма». Позже LiveJournal прокомментировал смерть Лены Миро, подчеркнув, что точные обстоятельства происшествия остаются неясными. Позже появилось первое доказательство гибели писательницы. По причине смерти был закрыт её российский бизнес.