Россия предоставила доказательства, что наёмник ВСУ из Австралии жив и находится под арестом
Глава МИД Австралии Вонг: Наёмник Оскар Дженкинс жив и находится под арестом
Австралийский наёмник Оскар Дженкинс. Скриншот © Видео из соцсетей
Канберра получила от Москвы подтверждение, что австралийский наёмник Оскар Дженкинс, который воевал на Украине на стороне ВСУ, жив и находится под арестом. Об этом сообщила журналистам министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
Как пишет газета Canberra Times, австралийский МИД контактирует по этому вопросу с украинскими властями и президентом Международного комитета Красного Креста, а также оказывает консульскую помощь семье Дженкинса.
В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором 32-летний Дженкинс проходит допрос российскими военными. По информации австралийского телеканала ABC, он был захвачен в плен во время боевых действий. Позднее появились слухи о его смерти, что заставило австралийские власти обратиться к Москве. Посол России в Австралии Алексей Павловский был вызван в МИД Австралии для разъяснений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что беспокойство Австралии по поводу судьбы наемника выглядит лицемерно, поскольку австралийское правительство поддерживает «террористический режим» Киева и не препятствует вербовке австралийцев для участия в конфликте.