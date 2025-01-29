Нелегитимный Владимир Зеленский сильно рискует, если всё-таки решит переизбираться на пост президента Украины. Есть вероятность, что он либо проиграет, например, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, либо «его слабую фигуру просто уберут с шахматной доски». Именно поэтому глава киевского режим предпочитает продолжать врать, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вчера президент [президент РФ Владимир] Путин дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей так называемой Украины. Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определённых условиях. Дёрганый киевский паяц стал просто нелегитимен», — сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА «Новости».