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Регион
29 января, 12:05

Медведев просчитал опасный шаг Зеленского, который отсрочит мир

Медведев: Зеленский продолжит патологически врать и тянуть с переговорами

Нелегитимный Владимир Зеленский сильно рискует, если всё-таки решит переизбираться на пост президента Украины. Есть вероятность, что он либо проиграет, например, бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, либо «его слабую фигуру просто уберут с шахматной доски». Именно поэтому глава киевского режим предпочитает продолжать врать, уверен зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вчера президент [президент РФ Владимир] Путин дал исчерпывающую характеристику нынешнего момента и полномочий властей так называемой Украины. Переговоры возможны, но очевидно, Россия к ним готова на вполне определённых условиях. Дёрганый киевский паяц стал просто нелегитимен»,сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА «Новости».

По прогнозу зампреда Совбеза, Зеленский продолжит «патологически врать, всячески тянуть с переговорами и посылать 18-летних на войну».

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Напомним, Путин ранее отметил, что Зеленский не имеет права подписывать какие-либо соглашения из-за истечения срока полномочий. Он назвал нынешнее украинское руководство незаконным и предупредил, что утраченная легитимность Зеленского ведёт к потенциальным юридическим конфликтам, которые могут подорвать значимость любых переговоров. При этом глава киевского режима подписал указ, запрещающий всем политикам, кроме него, вести переговоры с Россией.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Наталья Афонина
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