«Любимый клоун Трюдо»: Куклачёв рассказал, как учил жонглировать детей канадского премьер-министра
Куклачёв рассказал, что учил жонглировать детей Трюдо
Дрессировщик Юрий Куклачёв в интервью проекту «Слово» поделился историей о том, как оказался в доме премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Он рассказал, что обучал его детей пантомиме и жонглированию. По его словам, во время зарубежного турне Трюдо заметил его выступление и пригласил к себе в гости.
«Такая скромная вилла на берегу реки на склоне, у него двое детей. И вот я начал учить их пантомиме и жонглированию. Они в восторге! Всё прошло очень хорошо, газеты писали: «Любимый клоун Трюдо». Это был успех», — рассказал Куклачёв.
Ранее Life.ru сообщал, что в ноябре Юрия Куклачёва прооперировали в Москве, в частности, артисту установили кардиостимулятор. Всё случилось из-за обширного инфаркта, который был у него диагностирован в апреле текущего года. Позже дрессировщик вернулся к спектаклям в Театре кошек. Однако вскоре стало известно о повторной госпитализации.
ТАСС / Александр Щербак