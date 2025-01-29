«Любимый клоун Трюдо»: Куклачёв рассказал, как учил жонглировать детей канадского премьер-министра

Дрессировщик Юрий Куклачёв в интервью проекту «Слово» поделился историей о том, как оказался в доме премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Он рассказал, что обучал его детей пантомиме и жонглированию. По его словам, во время зарубежного турне Трюдо заметил его выступление и пригласил к себе в гости.