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29 января, 15:27

«Любимый клоун Трюдо»: Куклачёв рассказал, как учил жонглировать детей канадского премьер-министра

Куклачёв рассказал, что учил жонглировать детей Трюдо

Дрессировщик Юрий Куклачёв в интервью проекту «Слово» поделился историей о том, как оказался в доме премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Он рассказал, что обучал его детей пантомиме и жонглированию. По его словам, во время зарубежного турне Трюдо заметил его выступление и пригласил к себе в гости.

«Такая скромная вилла на берегу реки на склоне, у него двое детей. И вот я начал учить их пантомиме и жонглированию. Они в восторге! Всё прошло очень хорошо, газеты писали: «Любимый клоун Трюдо». Это был успех», — рассказал Куклачёв.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ноябре Юрия Куклачёва прооперировали в Москве, в частности, артисту установили кардиостимулятор. Всё случилось из-за обширного инфаркта, который был у него диагностирован в апреле текущего года. Позже дрессировщик вернулся к спектаклям в Театре кошек. Однако вскоре стало известно о повторной госпитализации.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Александра Мышляева
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