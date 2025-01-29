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29 января, 15:04

Опубликовано видео из посёлка, где нелюдимый лесоруб порешил наведавшихся к нему инспекторов

Калужский Следком опубликовал видео с места убийства инспекторов Лесхоза

Калужский Следком опубликовал видео с места жестокой расправы, которую учинил над тремя инспекторами Лесхоза 63-летний Сергей Борисов, подозреваемый в незаконной рубке леса. На кадры оперативной съёмки попал и дом, где мучитель заковал лесников в наручники, и отстрелянные гильзы и «буханка», которую браконьер пытался сжечь дотла.

Видео © Пресс-служба ГСУ СК РФ по Калужской области

Как уже сообщал Life.ru, всё случилось в деревне Усохи Куйбышевского района. Сотрудники приехали на место по делу о незаконной вырубке леса, но подозреваемый оказал сопротивление: взял инспекторов в заложники, застрелил троих из них, а затем свёл счёты с жизнью.

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Наручники, звонок в полицию, расстрел: Хронология расправы браконьера над лесниками под Калугой

Соседи рассказали, что мужчина не пытался скрыть свою нелюбовь к людям, был довольно скрытным и замкнутым. Позже стало известно, что 63-летнего Сергея Борисова, который учинил расправу над инспекторами Лесхоза, посмертно проверят на наличие психических отклонений.

Обложка ©

Telegram / Калужский Следком

Марина Фещенко
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