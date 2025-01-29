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Регион
29 января, 15:36

$2 млн изъято в рамках дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина

В ходе обысков по делу о взятке, в рамках которого был задержан экс-генеральный директор «Фонбета» Сергей Анохин, было изъято 2 миллиона долларов Кроме него, были задержаны ещё шесть человек.

По информации SHOT, среди задержанных заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, который был арестован на своём рабочем месте, а также один из сотрудников прокуратуры Москвы.

Экс-гендиректору «Фонбет» Сергею Анохину грозит до 15 лет лишения свободы
Экс-гендиректору «Фонбет» Сергею Анохину грозит до 15 лет лишения свободы

Напомним, генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве за дачу взятки, которую он заплатил работнику спецслужб. Силовик также был арестован. Анохин возглавлял футбольный клуб «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. С 2022 года он стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекерской компании уже сообщили, что он ушёл с должности в январе. Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках

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Wikipedia / Фонбет

Александра Мышляева
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