$2 млн изъято в рамках дела о взятке экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина
В ходе обысков по делу о взятке, в рамках которого был задержан экс-генеральный директор «Фонбета» Сергей Анохин, было изъято 2 миллиона долларов Кроме него, были задержаны ещё шесть человек.
По информации SHOT, среди задержанных заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол, который был арестован на своём рабочем месте, а также один из сотрудников прокуратуры Москвы.
Напомним, генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина задержали в Москве за дачу взятки, которую он заплатил работнику спецслужб. Силовик также был арестован. Анохин возглавлял футбольный клуб «Химки» с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года, а с 2016 по 2022 год занимал должность вице-президента Российского футбольного союза. С 2022 года он стал генеральным директором компании «Фонбет». В букмекерской компании уже сообщили, что он ушёл с должности в январе. Life.ru узнал, сколько квартир было у Анохина, зарабатывавшего десятки тысяч долларов на ставках