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Регион
29 января, 21:28

Захарова призвала с удвоенным вниманием проверять заявления западных политиков

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Достоверность заявлений западных политиков нужно проверять с удвоенным вниманием из-за вероятности того, что очевидный фейк может оказаться «точной цитатой». С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ещё лет 5-7 назад, когда я читала заявления западных государственных деятелей, то обязательно проверяла, не фейк ли это. Сейчас нужно проверять всё с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой», — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова словом на букву «п» потроллила «‎рабов Трампа» в Латвии после подлянки Киеву
Захарова словом на букву «п» потроллила «‎рабов Трампа» в Латвии после подлянки Киеву

Захарова сделала это заявление на фоне слов журналиста Такера Карлсона о том, что администрация прошлого президента США Джо Байдена намеревалась убить российского лидера Владимира Путина. Это вызвало бурную реакцию в России: Дмитрий Песков призвал не верить подобной информации без доказательств, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал о необходимости расследования, а председатель Госдумы Вячеслав Володин и вовсе потребовал казнить Байдена и бывшего главу Госдепа Энтони Блинкена.

Артур Лапсаков
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