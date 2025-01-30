Захарова призвала с удвоенным вниманием проверять заявления западных политиков

Достоверность заявлений западных политиков нужно проверять с удвоенным вниманием из-за вероятности того, что очевидный фейк может оказаться «точной цитатой». С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ещё лет 5-7 назад, когда я читала заявления западных государственных деятелей, то обязательно проверяла, не фейк ли это. Сейчас нужно проверять всё с удвоенным вниманием, ибо велик шанс, что очевидно фейковое абсурдное заявление может оказаться точной цитатой», — написала дипломат в телеграм-канале.