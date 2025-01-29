Слуцкий призвал расследовать слова Карлсона о намерении Байдена убить Путина
Сведения американского журналиста Такера Карлсона о намерении администрации экс-главы США Джо Байдена убить президента России Владимира Путина, как и расследование публициста Сеймура Хёрша о том, что диверсию на «Северных потоках» устроили водолазы ВМФ США, должны быть самым тщательным образом расследованы международным сообществом. Об этом в личном телеграм-канале заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Парламентарий подчеркнул, что 46-й президент Штатов нанёс огромный ущерб глобальной безопасности, международному праву, а также суверенитету и независимости десятков стран и народов. Во время прощальной речи Байден по сути признал собственную ответственность за то, что мир оказался в шаге от ядерной войны. Кроме того, именно при нём США спровоцировали вооружённый конфликт на Украине, стали выгодоприобретателем акта саботажа на «Северном потоке», разжигали эскалацию на Ближнем Востоке и, по словам Такера Карлсона, готовили покушение на российского лидера. По мнению Слуцкого, у американского журналиста наверняка были основания для подобных обвинений.
«Согласен с председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным, нужно жёстко поставить вопрос об ответственности за все преступные деяния под руководством уверовавших в свою полную безнаказанность Байдена-Блинкена. Человечество необходимо обеспечить надёжной системой противодействия проявлениям подобной «исключительности» и гегемонии, неоколониализма и неофашизма», — подытожил он.
Напомним, популярный американский журналист и телеведущий Такер Карлсон, которому давали интервью Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что команда сложившего полномочия президента Штатов Джо Байдена собиралась убить российского лидера. При этом никаких деталей или источников он не назвал, только упомянул, что к этому был причастен экс-государственный секретарь США Энтони Блинкен, активно продвигавший продолжение войны с Россией руками Украины. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал к расследованию этой версии. В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков рекомендовал не верить бездоказательным заявлениям.
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