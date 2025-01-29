Сведения американского журналиста Такера Карлсона о намерении администрации экс-главы США Джо Байдена убить президента России Владимира Путина, как и расследование публициста Сеймура Хёрша о том, что диверсию на «Северных потоках» устроили водолазы ВМФ США, должны быть самым тщательным образом расследованы международным сообществом. Об этом в личном телеграм-канале заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что 46-й президент Штатов нанёс огромный ущерб глобальной безопасности, международному праву, а также суверенитету и независимости десятков стран и народов. Во время прощальной речи Байден по сути признал собственную ответственность за то, что мир оказался в шаге от ядерной войны. Кроме того, именно при нём США спровоцировали вооружённый конфликт на Украине, стали выгодоприобретателем акта саботажа на «Северном потоке», разжигали эскалацию на Ближнем Востоке и, по словам Такера Карлсона, готовили покушение на российского лидера. По мнению Слуцкого, у американского журналиста наверняка были основания для подобных обвинений.