И кочегары, и плотники: Названы профессии, в которых легче всего заработать грыжу

Негативное состояние сопровождается дискомфортом и болью в животе и паху. Проблемы возникают из-за сильного напряжение мышц передней брюшной стенки с последующим смещением органов за пределы стенки живота, что характерно как раз для работников сфер физического труда и некоторых профессиональных спортсменов. К слову, регулярное повторение опасных процессов может довести и до ущемления грыжи.

«Конечно, нельзя доводить ситуацию до крайности и ждать, пока вас увезут на скорой с ущемленной грыжей. Всё-таки к здоровью нужно относиться более бережно. Но если вы уже столкнулись с проблемой, переживать тоже не стоит. Сейчас в хирургии появились новые методики, которые успешно применяются во всём мире, в том числе и в нашей стране», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».