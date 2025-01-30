Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 15:30

И кочегары, и плотники: Названы профессии, в которых легче всего заработать грыжу

Врач Суртаев: Грыжа грозит работникам сфер физического труда

Кочегары, плотники, строители, нефтяники, шахтёры, металлурги и представители других профессий, требующих физического труда, наиболее подвержены развитию грыжи, предупредил хирург Константин Суртаев. Он отметил, что недуг в области живота появляется при аномальном выпячивании органов брюшной полости.

Негативное состояние сопровождается дискомфортом и болью в животе и паху. Проблемы возникают из-за сильного напряжение мышц передней брюшной стенки с последующим смещением органов за пределы стенки живота, что характерно как раз для работников сфер физического труда и некоторых профессиональных спортсменов. К слову, регулярное повторение опасных процессов может довести и до ущемления грыжи.

«Конечно, нельзя доводить ситуацию до крайности и ждать, пока вас увезут на скорой с ущемленной грыжей. Всё-таки к здоровью нужно относиться более бережно. Но если вы уже столкнулись с проблемой, переживать тоже не стоит. Сейчас в хирургии появились новые методики, которые успешно применяются во всём мире, в том числе и в нашей стране», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Эксперт объяснил, чем чреват неправильный выбор матраса
Эксперт объяснил, чем чреват неправильный выбор матраса

Ранее врач назвал причины и последствия межпозвоночной грыжи. Кроме того, травматолог перечислил худшие «офисные» позы, которые губят шею и спину. А ещё россиян предупредили, что сильный кашель может привести к грыже.

Обложка ©

pixabay / abakumada

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar