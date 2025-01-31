Где искать богатство, счастье и любовь: 6 главных линий на вашей ладони и что они значат

Впервые о хиромантии, или гадании по руке, упоминают ведические тексты Древней Индии примерно за 1500 лет до рождения Христа. Уже тогда стало известно о наличии важных и второстепенных линий, по которым можно многое понять о судьбе конкретного человека. Увлекались гаданием по ладони древние греки: среди них врач Гиппократ и учёный Аристотель. В Британии первые трактаты по хиромантии появились ещё в 400 году до нашей эры, их привезли в подарок бриттскому королю Белинусу. Так можно предположить, что кельты об этом искусстве до «знакомства» с римлянами не знали, хотя тоже относились к индоевропейской культуре.

Где расположены на ладони главные линии? Иллюстрация Life.ru

Но только в Средневековье знаменитый учёный Парацельс систематизировал все имеющиеся на тот момент знания о хиромантии, приведя её к тому виду, в котором эта практика находится сейчас. В материале расскажем о главных линиях на человеческой ладони и о том, что именно они должны означать. Учтите: по пишущей руке читают состояние человека «здесь и сейчас», а по менее активной — природный потенциал.

Линия жизни

Линия жизни начинается между указательным и большим пальцами, а потом огибает бугорок Венеры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Это самая главная линия, которая есть на каждой ладони. Она начинается между указательным и большим пальцами, а далее огибает бугорок Венеры, подушечку, к которой «прикреплён» большой палец. Эта линия может сказать о многом: о длительности вашей жизни, количестве жизненной энергии, состоянии здоровья, работоспособности и об утомляемости. Линия жизни может указывать даже на такие вещи, как переезд. Чем линия жизни длиннее и чётче, тем лучше — это значит, что у вас много энергии, а жизнь будет долгой.

Если на вашей линии жизни заметны «островки», то есть линия как бы раздваивается, образуя фигуру, похожую на глаз, а потом сразу сливается, это может предупреждать о болезнях, которые ослабят ваше здоровье. Это могут быть проблемы с позвоночником, вирусы и прочие неприятные вещи. Кресты на линии жизни свидетельствуют о каких-либо неожиданных угрозах: травмы, аварии. Крест в начале линии жизни — трудности при родах, в конце — бедная старость. Двойная линия жизни — отличный знак, она символизирует хорошую генетику и удачу: обладатели линии-двойника умеют выпутываться из самых сложных ситуаций.

Линия судьбы

Линия судьбы вертикально проходит по ладони — от основания до среднего пальца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nature Peaceful

Линия судьбы есть не у всех, но так же важна, как и линия жизни. Она указывает на множество разных вещей. От пересечения с другими линиями зависит трактовка. Обычно линия судьбы указывает на качество жизни, способность достичь своей цели, достаток и карьеру. На ней можно увидеть переломные моменты, например смену места жительства или переезд в другую страну. Эта линия отходит от среднего пальца и расположена на ладони вертикально.

Если линия судьбы пересекает линию жизни, человек склонен жертвовать собой ради дела или близких. Если она пересекает линию сердца, это свидетельствует о сентиментальности. По длине линии судьбы можно понять, как долго человек будет работать. Если она доходит до пальцев, работать он будет до старости. Если линия заканчивается под средним, указательным и безымянным пальцами, могут ждать удачи в карьере. Если линия начинается на бугорке Луны (под мизинцем), лучше уезжать на заработки в другое место, а если на холме Венеры — карьера будет хорошей и на родине. Короткая линия судьбы означает трудное детство и тревожную юность.

Линия ума

Линия ума горизонтальна — чем она длиннее, тем лучше. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AMA

Горизонтально посередине ладони проходит линия ума, или головы. Она рассказывает об интеллектуальных способностях человека и состоянии здоровья мозга. Чем длиннее и чётче эта линия, тем лучше. Если она пересекает всю руку, вы — работник интеллектуального труда. Если не доходит и до середины ладони, лучше выбрать физическую специальность и работать руками. Если линия в какой-то момент начинает терять яркость, это может предвещать деменцию в пожилом возрасте.

Если вашу линию головы пересекает прямая линия (например, судьбы), это может предвещать проблемы в отношениях или рабочих вопросах. Маленький островок в начале линии ума указывает на будущие проблемы со зрением. Если на линии ума крест, это может предсказывать травму головы. Но в то же время это знак, что перед вами честный человек, которому можно доверять. А разрыв на линии ума может означать психологическую травму и снижение активности мозга.

Линия сердца

Линия сердца — самая верхняя из горизонтальных линий на ладони. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gideon Ikigai

Среди горизонтальных линий на ладони та, что относится к сердцу, — самая верхняя. Начало её лежит у мизинца, а заканчивается она либо под средним пальцем, либо под указательным. Чем ярче ваша линия сердца, тем более глубоко вы чувствуете. Прямая линия указывает на то, что вам свойственно искать одобрения окружающих. Яркая, грубая и зернистая линия с множеством островков — у страстных и сильно чувствующих людей.

Если линию сердца пересекает множество мелких линий, это свидетельствует о психологической травме детства. Если линия сердца закончилась под указательным пальцем — поздравляем, вы идеалист. Если под средним — вам легко находить компромисс с собеседником и обществом в целом. Если нас интересует любовная сторона вопроса, то люди, чья линия сердца заканчивается под указательным пальцем, — верные супруги, в другом случае — склонны к интрижкам. Отсутствующая линия сердца указывает на жестокость, а короткая — на эгоизм.

Линия успеха

Линия успеха начинается с мизинца и отвечает за славу и признание. Фото © «Шедеврум»

Линия успеха, или линия Солнца, обычно находится под безымянным пальцем. Она вертикальная. От неё зависит, насколько успешной будет ваша жизнь. Она также определяет, в какой именно момент вы придёте к успеху и признанию. Не спешите думать, что у вас её нет, если не заметили линию успеха сразу: сейчас расскажем, какие конфигурации линии Солнца можно наблюдать и что они означают.

Если линия успеха выглядит традиционно, начинаясь у основания ладони и заканчиваясь у безымянного пальца, то ждите удачу в финансах и браке. Если она начинается у основания ладони, а обрывается в середине, то можете ожидать успеха в молодости и неудач в зрелом возрасте. Если линия закончилась на линии головы, удача может прийти к вам до 35 лет. Если на линии сердца, то признания можно ждать после 40 лет. Если она начинается с холма Венеры, то ваш успех — заслуга мамы и папы.

Линия здоровья

Линия здоровья тоже начинается с мизинца и показывает состояние здоровья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Линия здоровья находится под мизинцем и продолжается книзу ладони, часто пересекая линию головы. Она указывает на вероятность малых и больших болезней, а с возрастом только увеличивается. Если она пересекается с линией ума, но линия ума в слабом положении, то человек будет страдать от ментальных болезней или слабоумия.

Если линии здоровья нет — вы полностью здоровы. Волнистая линия указывает на проблемы с почками, кишечником или желчным пузырём. Прерванная линия — тоже проблемы с пищеварением. Короткая линия здоровья или ситуация, когда она состоит из множества коротких линий, — здоровье в очень плохом состоянии. Вы быстро устаёте и часто болеете. Островки на линии здоровья — к проблемам с печенью или лёгкими. Если на линии здоровья найден квадрат, это указывает на предстоящую медицинскую операцию.