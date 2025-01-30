Долгожители мира искусства и кино: 5 старейших народных артистов России, кому уже за 90

Все эти легендарные советские актёры театра и кино пережили своё девяностолетие в трезвом уме и добром здравии. Надеемся, что и столетний юбилей они отметят так же бодро. Что это за артисты, в каких фильмах играли и в каких театрах служили, расскажем в материале.

Владимир Петрович Заманский (1926 года рождения)

Владимир Заманский скоро отметит своё 99-летие. Фото © Youtube / МУРОМ ТВ

Старейшему народному артисту РСФСР Владимиру Заманскому скоро будет 99 лет. Актёр родился в Кременчуге 6 февраля 1926 года, в 1943 году потерял родителей, а через год прибавил себе возраст и ушёл добровольцем на фронт. Подросток спас из горящей самоходки раненого командира и позже получил медаль «За отвагу». После войны Владимир Петрович остался на службе, но в 1950 году подрался с другим офицером и получил срок. Во время лагерного заключения Заманский специально пошёл на высотные работы: за них тогда давали «скидку» по срокам заключения. Будущий актёр строил Московский университет вместе с другими зэками. В 1954 году Владимира выпустили.

После лагерей будущий народный артист поступил в Школу-студию МХАТ. Его первый фильм — «Колыбельная» Михаила Калика. В фильмографии Заманского огромное количество картин: «На семи ветрах» (1962), «Не самый удачный день» (1965), «Человек без паспорта» (1966), «Освобождение» (1970), «Небо со мной» (1974), «Длинное, длинное дело…» (1976), «Два капитана» (1976), «Вечный зов» (1977), «Цыган» (1979), «Каникулы Кроша» (1980), «Завтра была война» (1987). Кроме того, именно Заманский стал голосом Криса Кельвина в «Солярисе» Тарковского. Сейчас Владимир Петрович живёт в Муроме с женой Натальей Климовой и часто ходит в церковь.

Юрий Иванович Каюров (1927 года рождения)

Юрию Каюрову 97 лет, а он всё ещё служит в Малом театре. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Будущий народный артист РСФСР родился в Череповце 30 сентября 1927 года. В 1944 году он поступил в Военно-морское училище, но война закончилась прежде, чем Каюрова успели туда послать. До 1949 года Юрий Иванович служил на флоте, а потом поступил в Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского.

Начиная с самого первого своего фильма, Юрий Каюров играл Владимира Ленина. Он стал самым успешным в стране исполнителем роли вождя. Его первая киноработа — фильм Анатолия Рыбакова «В начале века» 1961 года, где Юрий Иванович играет молодого Ильича. В сумме у него около 19 ролей Ленина в таких фильмах, как «Шестое июля» (1968), «Почтовый роман» (1969), «Кремлёвские куранты» (1970), «Ленин в Париже» (1981) и так далее. В 60-х он играл Ленина восемь раз подряд! Но не только. В своём предпоследнем фильме «Романовы. Венценосная семья» мэтр сыграл белого генерала Алексеева. Сейчас, в возрасте 97 лет, он всё ещё служит в Малом театре.

Татьяна Львовна Пилецкая (1928 года рождения)

Татьяне Пилецкой 96 лет. На свой 95-летний юбилей она сыграла роль в спектакле. Фото © ТАСС / Белинский Юрий

Народной артистке России Татьяне Пилецкой 96 лет. Она происходит из интеллигентной петербургской семьи, а родилась 2 июля 1928 года. Отцом будущей артистки был репрессированный химик Людвиг Урлауб (отсюда — смена отчества), а брат погиб в 1941 году в первых боях Великой Отечественной. В 1945 году Татьяна Львовна закончила Вагановское училище по классу хореографии, а потом стала актрисой «Ленфильма». Впервые Пилецкая появилась в картине «Артистка балета» с хореографией. Фильм Григория Козинцева «Пирогов» 1946 года стал её актёрским дебютом. А всесоюзная популярность ждала актрису в 1956 году — после главной роли в фильме «Невеста» Григория Никулина.

Предок Татьяны Пилецкой по женской линии — Луиза Кессених-Графемус — участвовала в войне с Наполеоном в качестве вахмистра, то есть женщины-офицера. Её называли «второй Дуровой». Татьяна Ивановна успела сыграть даже в сериале «Улицы разбитых фонарей», а её последний фильм датирован 2021 годом. В 2023-м она приняла участие в спектакле «Рок-н-ролл на закате», который поставили специально к 95-летнему юбилею актрисы.

Лилия Витальевна Юдина (1929 года рождения)

Лилия Юдина отметила в прошлом году юбилей: ей исполнилось 95 лет! Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Народной артистке РСФСР Лилии Юдиной в прошлом году исполнилось 95 лет. Она родилась 14 мая 1929 года в Москве и окончила Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. В Малом театре Юдина служила с 1953 года. Её первая роль — панночка в фильме «Майская ночь, или Утопленница» Александра Роу. После этого Лилия Витальевна сыграла несколько ярких ролей в кино, но главным в её карьере всё равно оставался театр.

Среди фильмов актрисы можно назвать «Огни на реке» (1953), «Опасные тропы» (1954), «На подмостках сцены» (1956). С 1969-го по 1981 год Юдина принимала участие в съёмках программы «Кабачок «13 стульев». Помимо работы любимое занятие Лилии Витальевны — пение романсов.

Олег Александрович Стриженов (1929 года рождения)

Олегу Стриженову в прошлом году исполнилось 95 лет. Он до сих пор играет в театре. Фото © ТАСС / Астапкович Владимир

Народный артист СССР с 1988 года Олег Стриженов тоже юбиляр: ему 95 лет. Олег Александрович родился в Благовещенске в семье военного 10 августа 1929 года. Его отец закончил Кавалерийскую академию ещё при царе, а потом быстро сделал карьеру в Советской армии. В 16 лет Стриженова отправили в Москву строить Павелецкий вокзал. А в конце 40-х он стал студентом Московского театрально-художественного училища на художественно-бутафорском факультете. Потом Олег Стриженов поступил в Щукинское училище, а в 1955-м сыграл в своём кинодебюте — фильме «Овод». Потом был не менее хитовый «Мексиканец» Владимира Каплуновского по роману Джека Лондона. А «Сорок первый» Григория Чухрая стал героическим хитом, который стоит пересмотреть и сейчас. Ещё были фильмы «Пиковая дама» (1960), «Капитанская дочка» (1958), «Белые ночи» (1959)… Сыграв князя Волконского в фильме «Звезда пленительного счастья», Стриженов завоевал всесоюзную популярность. Сам фильм был признан лучшим фильмом 1960 года Британской киноакадемией.

Олег Александрович стал народным артистом РСФСР ещё в 1964 году. Он по сей день состоит в труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Сын Стриженова Александр тоже актёр, он играл в ряде фильмов, включая картину «Статский советник» 2005 года.