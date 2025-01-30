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Регион
30 января, 14:29

Наркотический угар и кома: Появились жуткие подробности гибели Лены Миро в США

Лена Миро погибла после того, как в наркотическом угаре влетела в дорожный знак

Лена Миро. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenamyro

Лена Миро. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / lenamyro

Появились официальные данные об аварии, в которой погибла 42-летняя блогерша Елена Мироненко, более известная под своим творческим псевдонимом Лена Миро. Согласно информации в базе данных в городе Боулдер, штат Колорадо, где жила Миро, 22 февраля прошлого года в районе трёх часов ночи произошло ДТП.

Если верить опубликованной информации, в момент ДТП Миро была в наркотическом угаре и врезалась в разделительную полосу и снесла дорожный знак. Она провела два месяца в коме и скончалась в апреле, не приходя в сознание. В справке также указано, что причиной аварии стало «нарушенное сознание»: водителю были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде и хранении сильного обезболивающего — кетамина. После смерти с Миро были сняты все обвинения.

«Я не смог спасти тебя»: Муж Лены Миро обратился к блогерше с душераздирающим посланием
«Я не смог спасти тебя»: Муж Лены Миро обратился к блогерше с душераздирающим посланием

Напомним, что в апреле 2024 года стало известно о трагической гибели блогерши Елены Мироненко в США в результате аварии. Её отец отказался посетить похороны, утверждая, что «она сама виновата» и её «настигла карма». Позже LiveJournal прокомментировал смерть Миро, подчеркнув, что точные обстоятельства происшествия остаются неясными. Позже появилось первое доказательство гибели писательницы. По причине смерти был закрыт её российский бизнес.

Наталья Демьянова
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