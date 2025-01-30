Наркотический угар и кома: Появились жуткие подробности гибели Лены Миро в США

Появились официальные данные об аварии, в которой погибла 42-летняя блогерша Елена Мироненко, более известная под своим творческим псевдонимом Лена Миро. Согласно информации в базе данных в городе Боулдер, штат Колорадо, где жила Миро, 22 февраля прошлого года в районе трёх часов ночи произошло ДТП.

Если верить опубликованной информации, в момент ДТП Миро была в наркотическом угаре и врезалась в разделительную полосу и снесла дорожный знак. Она провела два месяца в коме и скончалась в апреле, не приходя в сознание. В справке также указано, что причиной аварии стало «нарушенное сознание»: водителю были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде и хранении сильного обезболивающего — кетамина. После смерти с Миро были сняты все обвинения.