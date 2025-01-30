Генпрокуратура инициировала проверки в ответ на запрос депутатов о Чубайсе

Генеральная прокуратура России инициировала проверки в ответ на запрос депутатов, касающийся действий бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У меня есть бумага от Генпрокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки»,— сказал он в беседе с РБК.

Картаполов отметил, что ему не известно о возбуждении дела по этому обращению, но он будет рад, если оно «послужило катализатором для принятия таких решений».