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30 января, 18:28

Генпрокуратура инициировала проверки в ответ на запрос депутатов о Чубайсе

Картаполов: Генпрокуратура начала проверки по обращению депутатов о Чубайсе

Анатолий Чубайс. Обложка © TACC / Гавриил Григоров

Анатолий Чубайс. Обложка © TACC / Гавриил Григоров

Генеральная прокуратура России инициировала проверки в ответ на запрос депутатов, касающийся действий бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«У меня есть бумага от Генпрокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки»,— сказал он в беседе с РБК.

Картаполов отметил, что ему не известно о возбуждении дела по этому обращению, но он будет рад, если оно «послужило катализатором для принятия таких решений».

В середине января Картаполов обратился с запросом к главе СК Александру Бастрыкину, в котором попросил инициировать расследование в отношении Чубайса на предмет возможных правонарушений. А до этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к экстрадиции Чубайса в РФ, выразив недовольство реформой российской электроэнергетики, осуществлённой под его руководством.

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Наталья Демьянова
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