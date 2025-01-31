Нарышкин: Врагам России всё труднее отрицать её успехи в зоне СВО
Фото © Владимир Гердо/ТАСС
Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что политическим противникам и врагам России становится всё сложнее игнорировать её успехи в рамках специальной военной операции. Заявление прозвучало на заседании оргкомитета партии «Единая Россия» под названием «Наша Победа».
«Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые становится все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам», — подчеркнул Нарышкин.
Ранее Нарышкин предупредил, что 2025 год не будет спокойным, а развитие событий будет зависеть от способности ключевых игроков демонстрировать здравый смысл. В другом недавнем выступлении глава СВР заявил о приближении России к достижению целей спецоперации. По его оценкам, ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.