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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
31 января, 08:13

Нарышкин: Врагам России всё труднее отрицать её успехи в зоне СВО

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что политическим противникам и врагам России становится всё сложнее игнорировать её успехи в рамках специальной военной операции. Заявление прозвучало на заседании оргкомитета партии «Единая Россия» под названием «Наша Победа».

«Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые становится все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам», — подчеркнул Нарышкин.

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Ранее Нарышкин предупредил, что 2025 год не будет спокойным, а развитие событий будет зависеть от способности ключевых игроков демонстрировать здравый смысл. В другом недавнем выступлении глава СВР заявил о приближении России к достижению целей спецоперации. По его оценкам, ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.

Марина Фещенко
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