Нарышкин: Врагам России всё труднее отрицать её успехи в зоне СВО

Председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что политическим противникам и врагам России становится всё сложнее игнорировать её успехи в рамках специальной военной операции. Заявление прозвучало на заседании оргкомитета партии «Единая Россия» под названием «Наша Победа».

«Размышляя сегодня о событиях Великой Отечественной войны, мы, безусловно, соотносим их с нынешними событиями в зоне проведения специальной военной операции, с подвигами наших современников, с успехами на фронтах, которые становится все труднее и труднее отрицать нашим политическим оппонентам и врагам», — подчеркнул Нарышкин.