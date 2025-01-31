Офис президента Украины Владимира Зеленского начал активно преследовать своих политических оппонентов. Об этом сообщает издание «Взгляд», ссылаясь на мнение политического эксперта Владимира Скачко.

Скачко отметил, что офис Зеленского «демонстрирует чрезмерную агрессивность». За последний месяц было инициировано множество преследований, и значительное давление испытывают такие фигуры, как бывший президент Пётр Порошенко* и мэр Киева Виталий Кличко.

Эксперт также добавил, что Зеленский стал менее привлекательным для Запада, и в будущем можно ожидать роста оппозиции к нему.

«Скоро его будут обвинять во всех проблемах, с которыми столкнулась Украина за последние три года», — подчеркнул он.